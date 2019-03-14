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Врио главы Пентагона назвал насущной проблемой ядерную программу КНДР

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 14 марта на слушаниях по бюджету ведомства заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР остаются «насущной проблемой» для Пентагона, передает ТАСС.

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По его словам, Соединенные Штаты «сдерживают агрессию Северной Кореи» совместно со своими союзниками в регионе.

«Мы также продолжаем проявлять бдительность в отношении региональных угроз, подобных тем, которые исходят от иранского и северокорейского режимов», — говорится в письменном выступлении Шанахана.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.

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