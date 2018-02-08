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США намерены обзавестись маломощным ядерным оружием

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США необходимо обзавестись ядерным оружием малого класса мощности для повышения порога применения ядерных сил. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, подобные меры необходимы для реализации политики ядерного сдерживания.  

«Мы считаем, что некоторые страны, в особенности одна конкретная страна, могут допустить ошибку в расчетах, предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это, так как имеем только более мощное ядерное оружие», –– цитирует ТАСС Мэттиса.

При этом шеф Пентагона не уточнил, какую именно страну имеет в виду.

«Мы должны принять меры по отношению к [политике ядерного] сдерживанию в его нынешнем виде <...>, идея заключается в том, чтобы повысить порог [применения ядерного оружия]», –– добавил министр.

Также, по его словам, это поможет удержать Россию от «нарушения договора РСМД».

«Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания [новой ядерной] крылатой ракеты морского базирования», –– гласит доктрина.

 Это не первые обвинения США в нарушении Договора со стороны РФ, несмотря на то, что согласно новой американской ядерной доктрине именно США будут разрабатывать и модернизировать свои ядерные силы.

РФ неоднократно отрицала нарушение РСМД и отмечала, что именно Вашингтон способствует разрушению этого договора.

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