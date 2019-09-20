Военный эксперт описал систему обороны Калининграда

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал «Известиям» угрозы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

Балтийский флот, по сути, прикрывает Калининградскую область вооружениями своей группировки, потому что Калининград является штабом Балтфлота, считает эксперт.

Он рассказал, что группировка Балтфлота включает в себя прежде всего надводные и подводные корабли, военную авиацию, войска противовоздушной обороны (ПВО) и береговые войска.

После 2011 года, реагируя на расширение элементов американской ПРО в Европе, Россия начала наращивать группировку своих войск в Калининградской области. По словам Михайлова, воздушное пространство в регионе прикрывают сразу несколько дивизионов зенитно-ракетных систем С-400 и модернизированных С-300.

Система С-400 способна отслеживать аэродинамические и баллистические цели на расстоянии до 600 км и сбивать их на сверхзвуковых скоростях на удалении до 400 км, отметил военный политолог.

«В сформированном Калининградском особом районе разместились ударные мобильные комплексы тактических ракет «Искандер», способные держать под прицелом основные военные объекты НАТО в Восточной Европы», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что в регионе размещена радиолокационная станция (РЛС) системы раннего предупреждения о ракетном нападении, позволяющая отслеживать запуски ракет на всем европейском пространстве до Атлантики.

Ранее 20 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает слова американского генерала как угрозу.

Свое заявление Джеффри Ли Харригян сделал в интервью изданию Breaking Defense 17 сентября. Он сказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. По его словам, сейчас США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах.