Минобороны ответило на угрозы генерала из США по прорыву ПВО Калининграда

В Минобороны России прокомментировали угрозы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда. В ведомстве отметили, что имеющаяся у РФ возможность нейтрализации воздушных целей хорошо известна пилотам НАТО, хоть раз приближавшимся к российским границам.

«Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС в пятницу, 20 сентября.

В ведомстве отметили, что легкомыслие генерала и его наивная вера в превосходство «каких-то планов покорения Калининграда» должны обеспокоить прежде всего его подчиненных.

«Они, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников: всякий план хорош только до сражения», — добавили в Минобороны.

Ранее 20 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает слова американского генерала как угрозу.

Свое заявление Джеффри Ли Харригян сделал в интервью изданию Breaking Defense 17 сентября. Он сказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. По его словам, сейчас США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах.