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В МИД РФ увидели угрозу в плане США по прорыву ПВО Калининграда

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Моска расценивает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы ПВО Калининграда. Об этом в пятницу, 20 сентября, пишет «Интерфакс».

«Мы квалифицируем это как угрозу. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — подчеркнула сказала Захарова.

Ранее в пятницу Харриган заявил, что ВВС США подготовили план прорыва созданной в районе Калининграда российской системы ПВО. По его словам, это связано с тем, что базированные там зенитные, противокорабельные и наземные ракеты РФ угрожают безопасности НАТО.

В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику.

20 сентября в публикации The National Interest, который ссылался на независимого аналитика Стефана Уоткинса, отмечалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте этого года. В статье утверждается, что бомбардировщик развернулся лишь в 60 милях от российского воздушного пространства и позднее совершил посадку в Великобритании.

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