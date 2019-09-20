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Калининградский губернатор посоветовал США не рисковать и не нападать на регион

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику. Таким образом глава региона прокомментировал ТАСС публикацию журнала The National Interest от 19 сентября, в которой говорилось об отработке стратегическим бомбардировщиком американских ВВС В-52 в марте этого года нанесения удара крылатыми ракетами по региону.

«Не будем заниматься приглашением, но, конечно, нет, не боимся. У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными», — отметил менеджер региона, отвечая на вопрос, не боится ли регион подобных угроз в кулуарах форума «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде в пятницу, 20 сентября.

Алиханов также посоветовал военным США ознакомиться с российской историей. «Потому что на каждого американского генерала с его планом просто есть русский народ. Думаю, что история должна была давным-давно научить наших партнеров и оппонентов уму-разуму», — подытожил он.

В публикации The National Interest, который ссылался на независимого аналитика Стефана Уоткинса, отмечалось, что указанные учения американских ВВС прошли 14 марта. Тогда В-52 вылетел с авиабазы в Луизиане в США, пролетел над Канадой и отработал нанесение удара крылатыми ракетами по территории России. В статье утверждается, что бомбардировщик развернулся лишь в 60 милях от российского воздушного пространства и позднее совершил посадку в Великобритании.

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