Сенатор сравнил ПВО России и США

Российские системы ПВО мощнее и надежнее американских, они превосходят их по техническим характеристикам, рассказал «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Так он прокомментировали угрозы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

«На международном рынке вооружений наши ЗРК вытесняют американские аналоги, и дальновидные субъекты мировой политики отдают предпочтение уже не «Patriots», а нашим С-400 «Триумф», — сказал Бондарев.

По его словам, в Калининграде, помимо батарей С-400, дислоцируются ЗРПК «Панцирь», а также ОТРК «Искандер», которые могут противостоять любой угрозе и наносить ответно-встречный удар.

Скоро на вооружении России появится еще более мощная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», подчеркнул политик.

Сенатор отметил, что С-500 сможет уничтожать не только самолеты и вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, но и гиперзвуковые ракеты, а также низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Ранее 20 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает слова американского генерала как угрозу.

Свое заявление Джеффри Ли Харригян сделал в интервью изданию Breaking Defense 17 сентября. Он сказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. По его словам, сейчас США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах.