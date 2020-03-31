Прямой эфир
Сюжет:

«Аэрофлот» объяснил новый порядок вывоза россиян из-за рубежа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с введением ограничений на число прилетающих пассажиров в Шереметьево «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщается в заявлении авиакомпании 30 марта.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

Отмечается, что несколько десятков рейсов отменяются с 31 марта по 2 апреля. При этом перевозчик в этот период будет выполнять по 2–3 чартера ежедневно.

«В связи с введенными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки) отменяются следующие рейсы: Шереметьево–Женева–Шереметьево, Шереметьево–Мадрид…», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения отправления, оформить возврат билетов или изменить сроки.

30 марта авиакомпания «Победа» сообщила, что вынуждена отменить вывозные рейсы из Антальи.

Ранее Росавиация сообщила, что с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу россияне смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпания Easyjet прекратила полеты из-за коронавируса
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте снизился на 17%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020