Прямой эфир
Сюжет:

Авиакомпания Easyjet прекратила полеты из-за коронавируса

0
Фото: TASS/PA/Gareth Fuller
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская авиакомпания-лоукостер Easyjet прекратила рейсы из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил портал Metro со ссылкой на авиаперевозчика.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

«В результате беспрецедентных ограничений на поездки, введенных правительствами в ответ на пандемию коронавируса и введение национальных блокировок во многих европейских странах, EasyJet сегодня полностью остановила весь свой парк воздушных судов», — говорится в заявлении компании.

Принятие мер также устранит значительные расходы, так как компания переживала резкий спад спроса на авиабилеты. Авиаперевозчик добавил, что продолжит сотрудничество с властями и по запросу осуществит рейсы для возвращения клиентов из других стран.

Дата возобновления полетов пока не названа.

Пандемия коронавируса и связанные с ней последствия затронула гражданскую авиацию по всему миру. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний — дубайская Emirates — заявила о полной приостановке рейсов с 25 марта, позже перевозчик уточнил информацию, сообщив, что пока полеты продолжатся по тем направлениям, где границы еще не закрыты и есть спрос: в Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Таиланд, Малайзию, на Филиппины, а также в Японию, Сингапур, Австралию, ЮАР, США и Канаду. Британская Flybe перешла под внешнее управление. Lufthansa Group отменила 95% рейсов, законсервировала 700 самолетов из 763. Австралийская Virgin Atlantic закрыла все международные рейсы и отменила половину внутренних.

26 марта правительство поручило Росавиации со следующего дня полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят вывозные рейсы для россиян.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Курганской области выздоровел единственный в регионе заразившийся коронавирусом
Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020