Авиакомпания Easyjet прекратила полеты из-за коронавируса

Британская авиакомпания-лоукостер Easyjet прекратила рейсы из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил портал Metro со ссылкой на авиаперевозчика.

«В результате беспрецедентных ограничений на поездки, введенных правительствами в ответ на пандемию коронавируса и введение национальных блокировок во многих европейских странах, EasyJet сегодня полностью остановила весь свой парк воздушных судов», — говорится в заявлении компании.

Принятие мер также устранит значительные расходы, так как компания переживала резкий спад спроса на авиабилеты. Авиаперевозчик добавил, что продолжит сотрудничество с властями и по запросу осуществит рейсы для возвращения клиентов из других стран.

Дата возобновления полетов пока не названа.

Пандемия коронавируса и связанные с ней последствия затронула гражданскую авиацию по всему миру. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний — дубайская Emirates — заявила о полной приостановке рейсов с 25 марта, позже перевозчик уточнил информацию, сообщив, что пока полеты продолжатся по тем направлениям, где границы еще не закрыты и есть спрос: в Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Таиланд, Малайзию, на Филиппины, а также в Японию, Сингапур, Австралию, ЮАР, США и Канаду. Британская Flybe перешла под внешнее управление. Lufthansa Group отменила 95% рейсов, законсервировала 700 самолетов из 763. Австралийская Virgin Atlantic закрыла все международные рейсы и отменила половину внутренних.

26 марта правительство поручило Росавиации со следующего дня полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят вывозные рейсы для россиян.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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