Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок. Об этом в видеообращении в Instagram заявил глава региона Бату Хасиков 29 марта.

По его словам, в Калмыкии шесть неподтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

«Знаю, что многие жители обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности медицинских масок. Докладываю: на следующей неделе будет закуплено 180 тыс. масок и бесплатно распространено в Элисте и в районах республики», — сказал он.

Хасиков сообщил, что в республике организован пошив многоразовых масок в одном из подведомственных учреждений УФСИН. В первую очередь маски будут выдавать ветеранам, а также пожилым и детям. Он подчеркнул, что медработники и добровольцы из медучилища обеспечены всеми средствами защиты.

27 марта стало известно, что в супермаркетах Оренбургской области будут продавать многоразовые маски. Дефицит этого товара возник несколько недель назад, поэтому губернатор Денис Паслер принял решение выделить из резервного регионального фонда 10 млн рублей для пошива многоразовых повязок. Планируется полностью обеспечить ими социальные службы.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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