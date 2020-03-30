Прямой эфир

Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок. Об этом в видеообращении в Instagram заявил глава региона Бату Хасиков 29 марта.

По его словам, в Калмыкии шесть неподтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

«Знаю, что многие жители обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности медицинских масок. Докладываю: на следующей неделе будет закуплено 180 тыс. масок и бесплатно распространено в Элисте и в районах республики», — сказал он.

Хасиков сообщил, что в республике организован пошив многоразовых масок в одном из подведомственных учреждений УФСИН. В первую очередь маски будут выдавать ветеранам, а также пожилым и детям. Он подчеркнул, что медработники и добровольцы из медучилища обеспечены всеми средствами защиты.

27 марта стало известно, что в супермаркетах Оренбургской области будут продавать многоразовые маски. Дефицит этого товара возник несколько недель назад, поэтому губернатор Денис Паслер принял решение выделить из резервного регионального фонда 10 млн рублей для пошива многоразовых повязок. Планируется полностью обеспечить ими социальные службы.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замминистра здравоохранения посоветовал чаще двигаться в изоляции
Мурманская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020