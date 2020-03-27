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Многоразовые защитные маски завезут в супермаркеты Оренбуржья

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В супермаркетах Оренбургской области будут продавать многоразовые маски. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Дефицит этого товара возник две недели назад. Тогда губернатор Денис Паслер принял решение выделить из резервного регионального фонда 10 млн рублей для пошива многоразовых повязок. Планируется полностью обеспечить ими социальные службы.

«Принято решение закрыть потребность для абсолютно всех бюджетников. Эта тема будет закрыта до конца этой недели», — цитирует Савинову РИА «Оренбуржье».

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В аптечном областном складе маски также есть в наличии. «Мы к концу этой недели ожидаем существенное поступлением масок, которые будут продаваться не в аптеках, а в торговой сети. Как только появится точная информация, мы ее донесем до населения через сайт правительства», — добавила министр здравоохранения Оренбуржья.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки.

Ранее 20 марта в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

В Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных медицинских масок. В домашних условиях такую маску следует класть в отдельный пакет, герметично закрывать его и только потом выбрасывать в мусорное ведро. Аналогично нужно поступать с использованными одноразовыми резиновыми перчатками.

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