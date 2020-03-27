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Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте снизился на 17%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские авиакомпании в период с 1 по 26 марта перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию Международной ассоциации аэропортов.

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В марта российские авиакомпании перевезли 2,9 млн россиян. Это суммарные данные 10 отечественных перевозчиков: «Аэрофлот», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, «Победа», Utair, Royal Flight, «Икар».

Перевозки на международных направлениях упали более чем на 44% — до 1,5 млн пассажиров.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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