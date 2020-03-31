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Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления. Соответствующее поручение во вторник, 31 марта, дал профильным ведомствам российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через СМС-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина», ― говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте российского кабмина.

Отмечается, что эти данные будут передаваться профильным ведомствам, а также в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса для «принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

Ранее в этот день стало известно, что Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко представить прогноз распространения коронавируса в России по регионам

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 37 субъектов РФ.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

квПо данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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