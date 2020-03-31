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В Минпросвещения понадеялись на проведение выпускных в школах в этом году

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что в этом году выпускные всё же пройдут в оффлайн-режиме. Об этом он заявил во вторник, 31 марта, в ходе онлайн-марафона «Домашний час», который ведомство проводит совместно с социальной сетью «ВКонтакте».

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«Выпускные вечера вряд ли получится провести в онлайне ― это прежде всего общение, определенные эмоции <…> Я надеюсь, что выпускные вечера состоятся», ― цитирует его ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что те усилия, которые предпринимаются в настоящее время, нужны в том числе и для того, чтобы выпускные состоялись. Также он призвал всех соблюдать режим самоизоляции, поскольку «от этого зависят и выпускные вечера».

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на две-четыре недели, так как сроки сдачи ЕГЭ были перенесены ранее.

Также он подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах, и добавил, что ведомство не рассматривает полную отмену экзаменов в российских вузах.

27 марта Минпросвещения приняло решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 25 мая на 8 июня, а Основного госэкзамена (ОГЭ) ― на 9 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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