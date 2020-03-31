В Минпросвещения заявили об отсутствии возможности сдачи ЕГЭ дистанционно

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате вряд ли возможна в 2020 году, несмотря на распространение коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Наверное, это (сдача ЕГЭ дистанционно. ― Ред.) не в этом году. Потому что необходимо обеспечить, соответственно, объективность экзамена и обеспечить то, что каждый, кто сдает, действительно является сдающим. Поэтому, скорее всего, мы дождемся, когда закончится вот эта ситуация», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на 2–4 недели, так как сроки сдачи ЕГЭ были перенесены ранее.

Также он подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах и добавил, что ведомство не рассматривает полную отмену экзаменов в российских вузах.

27 марта Минпросвещения приняло решение о переносе проведения ЕГЭ с 25 мая на 8 июня, а Основного госэкзамена (ОГЭ) ― на 9 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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