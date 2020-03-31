Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
Сюжет:

В Минпросвещения заявили об отсутствии возможности сдачи ЕГЭ дистанционно

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате вряд ли возможна в 2020 году, несмотря на распространение коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина
Патрульные получат право проверять любые группы граждан из двух и более человек

«Наверное, это (сдача ЕГЭ дистанционно. ― Ред.) не в этом году. Потому что необходимо обеспечить, соответственно, объективность экзамена и обеспечить то, что каждый, кто сдает, действительно является сдающим. Поэтому, скорее всего, мы дождемся, когда закончится вот эта ситуация», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на 2–4 недели, так как сроки сдачи ЕГЭ были перенесены ранее.

Также он подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах и добавил, что ведомство не рассматривает полную отмену экзаменов в российских вузах.

27 марта Минпросвещения приняло решение о переносе проведения ЕГЭ с 25 мая на 8 июня, а Основного госэкзамена (ОГЭ) ― на 9 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти половина регионов России ввела режим самоизоляции из-за коронавируса
Только 10% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве выезжали за рубеж

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020