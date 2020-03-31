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Только 10% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве выезжали за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Только 10% пациентов с коронавирусом SARS-CoV2, зарегистрированных в Москве за последние сутки, посещали европейские страны в последние две недели, сообщил оперштаб во вторник, 31 марта.

«В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев заболевания. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — отметили в оперативном штабе.

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Среди заболевших почти 35% — лица от 18 до 40 лет, около 40% — пациенты от 40 до 65 лет. Еще 20% заболевших старше 65 лет и примерно 5% — дети.

Все заразившиеся и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

Ранее в этот же день оперштаб сообщал об увеличении количества скончавшихся от коронавируса в России за последние сутки до 17.

Общее количество заболевших коронавирусом в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовали и многие другие регионы.

Инфографика

31 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. В соответствии с законом штрафы могут составить до 2 млн рублей. Также была внесена поправка об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

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