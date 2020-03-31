Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня. Из-за коронавируса страны прекратят вывозить гречку, рис, лук, семена подсолнечника и другие важные продукты.

Решение принято 31 марта, сообщили в ЕЭК. Решение вступит в силу через 10 дней после его публикации.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Под запрет на экспорт попадут также чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Согласно данным ресурса Worldometer, отслеживающего статистику заболеваемости коронавирусом, всего в мире заразились более 800 тыс. человек, скончались порядка 61 тыс.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», как обстоят дела с запасами продуктов в российских магазинах.

При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.