Продуктовый напор: россияне скупают морозильные камеры

Россияне закупаются морозильными камерами, чтобы сделать дополнительные запасы продуктов, выяснили «Известия». Рост спроса на этот товар, по данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели доходил до 1700%. Заморозка — это здоровый способ сохранить продукты, хвалят россиян диетологи, но делать слишком больших запасов, по их мнению, все-таки не стоит. Граждане приобретают и другие товары, необходимые в долгой изоляции: наушники для удаленной работы, генераторы на случай перебоев с электроэнергией и измельчители отходов, чтобы реже выносить мусор.

За последние недели спрос на холодильники и морозильники вырос и на «Яндекс.Маркете», и на маркетплейсе «Беру», сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекса». Так, на «Беру» в конце позапрошлой недели (16–22 марта), по сравнению с аналогичным периодом предыдущей семидневки, холодильниками стали интересоваться на 50% чаще, а морозильниками — почти на 30%. Аномальный спрос на морозильные камеры был выявлен с 7 по 17 марта — тогда количество заказов выросло более чем в шесть раз. Средний чек за этот период увеличился в полтора раза.

На «Яндекс.Маркете» также зафиксирован резкий всплеск спроса на холодильники — интерес к категории вырос более чем вдвое, а пик заказов пришелся на 19 марта. Также пользователи сервиса стали чаще искать морозильники — примерно втрое, чем в марте прошлого года, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Холодильник.ру» на прошлой неделе зафиксировал рост продаж морозильных камер в 5,3 раза, сообщили в интернет-магазине. С 16 по 22 марта этот товар брали в несколько раз чаще, чем обычные холодильники. Это может говорить о желании сделать долгосрочные запасы провизии, полагают в компании.

Продажи на прошлой и позапрошлой неделях сопоставимы и практически не различаются, сообщили, в свою очередь, в goods.ru. А если сравнивать с прошлогодними показателями, морозильные камеры стали покупать чаще в 17 раз, но средний чек уменьшился на 2 тыс. рублей, отметили в компании. Однако отчасти рост связан с развитием площадки и расширением ассортимента, добавил представитель сервиса.

Конечно, замороженные продукты имеют значительный срок хранения, но делать слишком большие запасы не стоит, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

— Со временем содержание питательных веществ в этих продуктах уменьшается, поэтому лучше иметь небольшие запасы и регулярно их обновлять, — отметил эксперт.

Он добавил, что с точки зрения диетологии нельзя считать вредным самый популярный замороженный полуфабрикат — пельмени. При соблюдении индивидуально подходящего размера порции это блюдо можно есть даже каждый день, утверждает Виктор Тутельян.

Многие интернет-магазины фиксируют рост спроса и на другие товары, закупка которых может быть связана с режимом самоизоляции. Так, на «Беру» стали чаще приобретать электрогенераторы, особенно в середине позапрошлой недели — тогда количество заказов выросло почти в полтора раза. На «Холодильнике.ру» недельные продажи бензо- и электрогенераторов увеличились в 3,8 раза. Там же сообщили о росте спроса на измельчители бытовых отходов — в три раза на прошлой неделе. Это может объясняться тем, что люди из-за коронавируса не хотят часто выходить из дома, а с измельчителем они могут не выносить мусор более недели — пластик или металл не пахнут в отличие от пищевых отходов, пояснили в компании. Также продажи измельчителей выросли в восемь раз на goods.ru (но здесь — относительно прошлого года, а не последних недель).

Кроме того, эксперты «Беру» зафиксировали рост спроса на наушники, пиковыми датами стали 10 и 18 марта. За последние две недели средний чек в этой категории увеличился почти на 20%. Рост спроса на наушники может быть связан с переходом на удаленную работу и необходимостью общаться по видеосвязи, добавили в пресс-службе «Яндекса».

— Мартовская динамика по некоторым товарным категориям объясняется во многом именно коронавирусной эпидемией, повлиявшей на настроение людей в целом и спровоцировавшей массовый переход офисных сотрудников на удаленный формат работы в частности, — полагает коммерческий директор «Холодильник.ру» Владимир Веселов.

Однако отчасти рост спроса на технику связан с резким ослаблением рубля. Аналогичный скачок в продажах фиксировался в конце 2014-го, напомнил эксперт.

Как сообщали «Известия», в столичном регионе на позапрошлой неделе резко повысился спрос на бытовую технику и электронику. Это следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек вырос на 70% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. В топ продаж вошли телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. В компании уточнили, что потребители активно берут импортные товары, хотя цены на них пока не выросли. А спрос в некоторых случаях подскочил на 100%. Но эксперты уверены, что ажиотаж уже сходит на нет.