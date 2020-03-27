Сбытовая техника: продажи электроники выросли почти на 60%

В столичном регионе на прошлой неделе резко повысился спрос на бытовую технику и электронику, следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». Средний чек вырос на 70% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. В топ продаж вошли телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. В компании уточнили, что потребители активно берут импортные товары, хотя цены на них пока не выросли. А спрос в некоторых случаях подскочил на 100%. Но эксперты уверены, что ажиотаж уже сходит на нет.

Технический бум

На прошлой неделе (16–22 марта) в столичном регионе средний чек на бытовую технику и электронику вырос на 70% — до 13,4 тыс. рублей. Объем продаж этих товаров увеличился на 56%. Такую информацию предоставил «Известиям» оператор фискальных данных «Платформа ОФД», который получает фактуру напрямую от более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Схожая динамика наблюдается в магазинах электроники и бытовой техники по всей России: средний чек покупки на минувшей неделе составил 7,2 тыс. рублей, что на 40% выше прошлогоднего показателя. В топ вошли телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Общий объем продаж розницы в денежном выражении увеличился на 45%.

Спрос на бытовую технику и электронику начал расти уже на предыдущей неделе (9–15 марта), следует из данных «Платформы ОФД». Так, в Москве и области средний чек тогда составлял 13,3 тыс. рублей, что на 59% выше, чем годом ранее в это же время, а объем продаж стал выше на 34%. По стране средний чек был на уровне 7 тыс. рублей, что на 36% больше аналогичного показателя в 2019 году.

В пресс-службе «Платформы ОФД» «Известиям» пояснили, что увеличение среднего чека, который фиксируют аналитики компании, можно объяснить стремлением потребителей купить импортные товары, которые в ближайшее время могут резко подорожать из-за валютных колебаний. При этом роста цен на бытовую технику и электронику в компании пока не зафиксировали.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сказал «Известиям», что картину потребительского спроса в России изменили пандемия коронавируса и общая ситуация в экономике.

— Граждане всё реже посещают публичные места и заведения общепита, следуют инстинкту «запастись впрок», реализуют отложенные покупки, приобретают товары с высокой долей импорта, — сказал он. — В частности, бытовую технику и гаджеты.

К спросу готов

В пресс-службе компании «М.Видео–Эльдорадо» сказали «Известиям», что в марте зафиксировали рост продаж отдельных категорий товаров — от 20 до 100%. В частности, увеличились объемы реализации стиральных машин и другой крупной техники, ТВ, смартфонов, продукции для организации домашнего офиса. Более существенную динамику продаж показывают и товары в высоких ценовых сегментах, спрос на дорогую технику отражается на среднем чеке, сказали в компании. При этом цены пока удается сдерживать, подчеркнул представитель ритейлера.

— Мы полностью готовы к растущему спросу, создали товарные запасы в конце 2019 года и начале 2020-го, поставки из Китая достаточно быстро восстановились, — отметили в «М.Видео–Эльдорадо». — Большой товарный запас позволяет нам минимизировать влияние курса и удерживать розничные цены на доступном уровне.

В «Яндексе», «Связном», «Империи Техно» на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что потребители ожидали повышения цен в апреле, поэтому решили приобрести всё, что нужно, именно в этот период. Эксперт подчеркнул, что товары покупали лишь те россияне, которые планировали это сделать в ближайшие 2–3 месяца, но до сих пор откладывали решение на потом. По его мнению, речи о попытках инвестирования в бытовую технику и электронику, как это было в 2014 году, не идет. Ажиотажный спрос постепенно начал сходить на нет: все желающие уже сделали покупки, считает Эльдар Муртазин.

В 2014 году, в период валютных колебаний, население рвануло скупать бытовую технику, гаджеты и автомобили — люди всерьез беспокоились о том, что завтра они уже ничего из намеченного приобрести не смогут, напомнила «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. С тех пор прошло не так уж много времени, потребители помнят о слабой эффективности той гонки. В то же время очевидно, что импортные товары подорожают в среднем на 7–10%, поэтому кто-то уже сделал необходимые покупки, а кто-то еще может успеть зафиксировать цены, заказав нужную бытовую технику или электронику, добавила эксперт.

Но в основном в нынешней ситуации люди покупают либо саму валюту, либо вообще не тратят деньги, запасаются в основном продуктами.

— Запасы еды сейчас — это и есть вложение средств, продукты потребуются при тотальном карантине, — сказала Анна Бодрова.

Ранее, как уже писали «Известия», в столичном регионе вырос средний чек в гипермаркетах — на 22%, до чуть более 3 тыс. рублей, а общий объем продаж магазинов увеличился на треть. В супермаркетах первый показатель вырос на 21% и достиг 505 рублей, а второй — на 20%. В формате магазина «у дома» средний чек покупки составил 515 рублей, что на 24% выше прошлогоднего, а выручка поднялась на 18%.