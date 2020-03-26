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Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Ослабление курса рубля и пандемия коронавируса приведут к падению продаж гаджетов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%
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2020-03-25 17:28:38
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Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене. Ритейлеры стремятся отсрочить подорожание, насколько это возможно, но говорят, что оно в любом случае неизбежно. Цены на некоторые смартфоны уже начали расти. Так, iPhone 11 в фирменных магазинах Apple подорожал на 3,5%. Во II квартале объемы реализации «умных» телефонов могут упасть на 40–50%, прогнозируют аналитики. А это неминуемо скажется на годовых итогах продаж — они могут просесть на 10% по сравнению с 2019-м.

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На низком старте

Рост цен на смартфоны во II квартале будет связан не столько с коронавирусом, сколько с падением курса рубля, отметила в разговоре с «Известиями» директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По ее словам, подорожание коснется всех брендов, но те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже. По прогнозам эксперта, стоимость «умных» телефонов вырастет не менее чем на 10%.

— При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара, — добавила она.

Цены уже начали расти. Несколько дней назад стоимость iPhone 11 в сети Re:Store увеличилась на 3,5%, сказал «Известиям» представитель ритейлера.

смарт
смартфоны коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Цены будут расти постепенно: розница и дистрибьюторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не терять темпы продаж, отметил директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов.

По его мнению, существенные изменения расценок покупатели увидят только к началу III квартала, причем подорожает вся электроника, даже производящаяся в России, так как увеличилась стоимость комплектующих.

Фабрики в КНР долгое время не работали сначала из-за китайского Нового года, а затем из-за эпидемии коронавируса, поэтому некоторое время новых поставок смартфонов не было, пояснил независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян. Изменение курса валют приведет к увеличению цен на мобильные устройства на 15–20% уже к апрелю, когда поступит новая партия смартфонов по скорректированной цене, уверен эксперт.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков согласен, что цены могут подняться на 15–20% из-за изменения курса валют. Он отметил, что, скорее всего, рубль еще не скоро вернется к уровню начала года, поэтому продавцы долго не смогут сдерживать цены за счет падения маржи. Вслед за крупнейшими сетями остальной рынок также сразу поднимет цены.

— Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей. Это будут самые агрессивные бренды: Honor, Xiaomi, Vivo. Но если рубль не укрепится до осени, к этому времени цены поднимут все, — отметил эксперт.

Производители и поставщики смартфонов и электроники уже предупредили о том, что в марте-июне будет происходить корректировка цен на продукцию ряда брендов и некоторые группы товаров, сообщили в пресс-службе интернет-ритейлера Ozon.

смарт
смартфоны коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Но точных прогнозов компании стараются избегать. Генеральный директор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин считает, что возможны корректировки стоимости некоторых товаров как вверх, так и вниз.

В Tele2 отметили, что сейчас на большинство позиций, пополняемых из имеющихся складских запасов вендоров, сохраняется прежний ценник. В пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо» сообщили, что ритейлер ведет переговоры с производителями о закупочных ценах на новые поставки и стремится, насколько это возможно, минимизировать влияние курса на розничные цены.

МТС, «Вымпелком», «Связной», «Ситилинк», Aliexpress Russia, Inventive Retail Group (Re:Store), Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Время падения

В I квартале на российском рынке наблюдалось снижение как поставок, так и продаж смартфонов у отдельных производителей, но в целом ситуация была компенсирована наличием товара у многих вендоров, отметила Татьяна Скокова. Значительного снижения объемов реализации гаджетов она ожидает во II квартале — от 10% и более.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в январе этого года продажи смартфонов были на уровне 2019-го, в феврале наблюдалось снижение оборота на 8%, а по итогам марта стоит ждать 30-процентного прироста год к году.

— С 9 марта все бросились покупать электронику и бытовую технику, продажи смартфонов в моменте выросли на 15–20%, — пояснил Эльдар Муртазин.

смарт
смартфоны коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Во II квартале, по прогнозам аналитика, реализация «умных» телефонов упадет на 40–50% год к году из-за возможного карантина, снижения курса рубля и последующего повышения цен. В итоге годовые продажи смартфонов могут просесть как минимум на 10%, считает он.

Аркадий Маркарьян также прогнозирует падение продаж во II квартале на 50%. По его словам, карантинные меры и закрытие торговых точек приведут к низкому спросу — граждане будут покупать электронику в последнюю очередь.

Не сомневается в отрицательной динамике реализации гаджетов во II квартале и Александр Розов. Такому развитию ситуации будут способствовать рост цен и многочисленные сдерживающие факторы, вызванные новым китайским коронавирусом COVID-19.

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