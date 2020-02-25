Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. Цены подскочат, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. В администрации президента «Известиям» пояснили, что, по поручению главы государства, кабмин должен принять концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров до конца марта. В АП рассчитывают, что правительство учтет весь комплекс мнений в том объеме, который потребуется для своевременного выполнения поручения.

Ответственность рынка

Первую версию концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) Минприроды представило в прошлом году. Согласно документу, в России введут стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки (как отечественных, так и импортных). Сейчас лишь часть производителей занимается такой переработкой (54 наименования товаров — тара, бумага, шины, электроника и т.д.), и то не полностью: 5–35% объема продукции на рынке в зависимости от категории. В противном случае они уплачивают экологический сбор. Согласно постановлению правительства, в 2020 году норматив утилизации, например, для текстильных изделий составляет 5%, а ставка экосбора — 16,3 тыс. рублей за 1 т товара.

К концу февраля проект концепции РОП должен быть представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко, до апреля — принят кабмином. Предполагалось, что новые требования вступят в силу в 2021-м, поступления в бюджет от экологического сбора увеличатся с 2,2 млрд до 136 млрд рублей в год.

В «Деловой России» считают, что новая система ощутимо изменит цены на потребительские товары — в первую очередь это коснется непродуктового сегмента. Так, стоимость бытовой техники подскочит минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. Организация составила свой прогноз, изучив мнения 800 ритейлеров.

— Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно, — пояснил Алексей Фёдоров. — Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую.

Ритейлеры в целом поддержали концепцию Минприроды, но подчеркнули, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть более плавным и длительным, уточнил Алексей Фёдоров. Например, в течение пяти лет. Он пояснил, что предлагаемая инициатива обернётся существенными затратами для компаний. Речь идет не только о расходах на утилизацию самой продукции, но и средствах, которые понадобятся на дополнительные складские помещения. В них должна будет храниться собранная ритейлерами упаковка. Также понадобится персонал, который будет заниматься этими новыми процессами.

Исполнительный директор объединяющей производителей ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев подтвердил «Известиям», что цены на продукцию могут повыситься из-за новой системы утилизации.

Как писали «Известия», в конце 2019 года 20 бизнес-объединений (включая «Русбренд», Ассоциацию компаний розничной торговли, организацию «Промышленность за экологию», Национальную мясную ассоциацию и др.) написали на имя президента письмо, в котором указали, что концепция требует доработки. Они уверены, что увеличение размера утилизационного сбора, которым предлагается обложить 100% производимых и импортируемых товаров, приведет к скачку цен и увеличит темп роста инфляции.

Бизнес полагает, что экологический платеж станет единственным вариантом исполнения концепции расширенной ответственности производителей, так как в стране пока не создана система раздельного сбора и сортировки мусора. Все отходы домохозяйств собираются в единый контейнер, а потом едут на полигон. В такой ситуации нет возможности извлечь «свои» типы отходов для последующей утилизации. Переход на стопроцентную утилизацию в Европе занял более 10 лет, сказано в письме.

Дедлайн близко

В администрации президента «Известиям» напомнили, что тема концепции расширенной ответственности производителей и импортеров нашла отражение в послании главы государства Федеральному Собранию. Правительству поручено разработать и утвердить документ до 31 марта этого года. Таким образом, принципиальное решение принято президентом, отметили в администрации.

— Знаем, что в деловом и экспертном сообществах этот вопрос вызвал определенную дискуссию. Рассчитываем, что правительство при разработке этого важного документа учтет весь комплекс подходов и мнений в том объеме, который потребуется для своевременного выполнения поручения главы государства, — сказали в администрации президента.

В пресс-службе Минприроды «Известиям» пояснили, что внедрение института РОП будет способствовать переходу России к экономике замкнутого цикла. В ведомстве уточнили, что работа над финальной версией концепции еще идет, в том числе и с бизнес-сообществом. Минприроды обсуждает с компаниями, как и в какие сроки они предлагают повышать нормативы по утилизации. Актуальные параметры и нормативы по утилизации, которые изложены в доработанной концепции, в ведомстве не уточнили.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин согласен с тем, что из-за появления нового платежа цены на товары могут повыситься. При этом он подчеркнул, что рынок конкурентный и стоимость продукции зависит не только от дополнительных расходов производителей.

Эксперт добавил, что система переработки отходов товаров и упаковки действует во всем цивилизованном мире, она действительно необходима. Дело в том, что сейчас средства на утилизацию мусора региональным операторам и переработчикам поступают только от сборов с населения, и этого недостаточно. Также он подчеркнул, что мера должна подтолкнуть производителей к использованию более экологичных материалов.