Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»). Обращение предпринимательского объединения связано с практическим отсутствием подделок бытовой техники и электроники. В Минпромторге заверили, что маркировка будет распространяться только на ту продукцию, которая наиболее чувствительна к незаконному обороту. Эксперты считают, что введение меток на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, но может привести к росту цен.

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С декабря этого года вступает в силу маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. На остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года . Концепцию создания и функционирования системы маркировки в декабре прошлого года утвердило правительство. Таким образом, власти планируют сократить объемы контрафактной продукции, защитить граждан и легальный бизнес от фальсификата, а также повысить налоговые и таможенные сборы.

В «Деловой России» считают, что маркировка внедряется бессистемно , и отмечают необходимость выработки единых критериев. Об этом говорится в письме объединения, направленном на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Изначально предполагалось, что маркировка товаров будет распространяться только на те рынки, где отмечается наибольший оборот незаконной промышленной продукции. Но на деле «под прицелом» оказались и те, где степень проникновения контрафакта низкая, отмечают представители бизнеса . Так, они просят пока не вводить маркировку на рынке технически сложных товаров, отложив ее до 2024 года. Их предложение связано с тем, что подделок бытовой техники, электроники и строительных электроинструментов практически нет.

маркировка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас оборот розничной торговли в стране достиг 31,6 трлн рублей в год, что составляет 35% ВВП, указывают в «Деловой России». А в самой сфере занято более 12 млн человек. В письме бизнес-объединение предлагает Минпромторгу выработать единые критерии, которые помогут определить целесообразность маркировки и будут основаны на результатах исследований о доле контрафакта на определенном рынке.

Маркировка товаров — ключевой фактор в обелении некоторых секторов торговли, считает председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров. Он отметил, что эксперимент на рынке меховых изделий показал хорошие результаты. Однако, по его словам, есть отрасли, где «подделки» практически отсутствуют. Сделать копию технически сложного предмета, например холодильника, не только трудно, но и просто нерентабельно. Такие виды товаров необходимо маркировать в последнюю очередь, предложил он.

Справка «Известий» На данный момент в России введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий. С 1 октября началась добровольная цифровая маркировка обуви. С 1 декабря этого года вместе с фотоаппаратами маркировке будут подлежать духи, автомобильные шины и некоторые предметы одежды, а с 2020-го планируется включить в перечень все лекарства и молочную продукцию.

Безопасность и качество

Выбор товаров для введения маркировки определяется «картой потребностей» государства, граждан и бизнеса, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Сейчас идет разработка предложений по расширению перечня таких товаров. Требование будет распространяться только на ту продукцию, которая наиболее чувствительна к незаконному обороту. Такой подход позволит проследить весь «жизненный цикл» товара — начиная с момента производства или ввоза и заканчивая розничной реализацией, рассказали в ведомстве. Приоритетные отрасли также определены в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России до 2020 года.

Решения о порядке маркировки товаров и сроки ее введения принимаются совместно с органами исполнительной власти и бизнес-сообществом, отметили в министерстве. В пресс-службе не уточнили позицию о поддержке или отказе бизнесу в просьбе на отсрочку, но сообщили, что уже разрабатывают методику и критерии оценки новых групп товаров с участием предпринимательских сообществ.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласились с «Деловой Россией». Пока отрасль не видит цели, которая могла бы оправдать маркировку бытовой техники и электроники , отметил в беседе с «Известиями» ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов.

— Никто не подделывает холодильники и телевизоры, поскольку это экономически невыгодно: стоимость подделки сопоставима с затратами на оригинальный товар, — сказал он. — К примеру, шубы подделать легче, поэтому и маркировать их логичнее.

маркировка Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Антон Гуськов добавил, что в стране сконцентрировано большое количество производителей бытовой техники и электроники. К примеру, 90% всех изготовленных телевизоров созданы в России международными компаниями. Более того, вся продукция этого сегмента имеет серийные номера, которые позволяют ее идентифицировать. Это обеспечивает прослеживаемость. В итоге маркировка бытовой техники и электроники может сделать продукцию дороже для потребителей и не дать при этом никаких новых возможностей производителям и государству , резюмировал он.