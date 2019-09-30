Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Резина тянет рубль: автошины могут подорожать из-за маркировки

Встроенные в покрышки датчики сообщат о перемещении авто
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Резина тянет рубль: автошины могут подорожать из-за маркировки
2019-09-27 13:40:54">
2019-09-27 13:40:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 ноября 2020 года маркировка шин может стать обязательной, проект постановления правительства об «Утверждении правил маркировки шин» разработал Минпромторг. Предполагается, что для борьбы с контрафактом и контрабандой на шины будет нанесена идентифицирующая гравировка либо непосредственно в тело покрышки будет интегрирована радиометка, которая позволит считывать информацию о шинах на расстоянии. И в том, и другом случае потребуются серьезные изменения в технологические процессы производства покрышек, что повлечет их удорожание, говорят шинники. Электронные метки в будущем смогут контролировать перемещение автовладельцев, предостерегают эксперты. Подробности в материале «Известий».

Контраргументом по контрафакту

По инициативе Минпромторга, пилотный проект по маркировке шин стартовал 20 июня этого года, создана рабочая группа. Минпромторг со ссылкой на экспертные оценки сообщает, что сейчас на рынке порядка 10–15% покрышек имеют признаки контрафакта, в особенности это касается сегмента импортируемых грузовых, цельнометаллокордных, сельскохозяйственных и индустриальных шин.

шины
Цех по производству грузовых шин

Цех по производству грузовых шин

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Остановка без требования: автозаводы обяжут ставить «умные» тормоза
Интеллектуальные системы безопасности могут поднять стоимость машины на 5-15%

— Помимо борьбы с нелегальной продукцией (контрафакт, контрабанда), цифровая маркировка увеличит собираемость таможенных, налоговых, иных обязательных платежей, обеспечит аналитику импорта, производства и оборота товара в РФ, создаст инструмент общественного контроля, когда как проверяющий, так и потребитель смогут проверить любой товар с помощью приложения для мобильного телефона, — рассказал «Известиям» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В настоящий момент проект постановления правительства об «Утверждении правил маркировки шин» проходит стадию общественных слушаний.

Как маркировать

Окончательного решения, какой именно способ выбрать для маркировки шин в рабочей группе, пока не выбрали. Основной рабочий вариант — цифровой код DataMatrix, который может наноситься на этикетку или непосредственно на шину методом гравировки. Цифровой код позволит проследить товар на всех этапах реализации, включая розничных дистрибьюторов, и зафиксировать его продажу через кассу.

В качестве дополнительного метода прорабатывается использование радиочастотной RFID-метки, которая встраивается в шину или этикетку.

шины
Спиральная RFID-метка используемая в процессе производства шины

Спиральная RFID-метка, используемая в процессе производства шины

Фото: Michelin

— За такой метод высказывается ряд участников отрасли, которые уже используют RFID. Использование метки может существенно ускорить процедуры отгрузки и приемки товара, идентификации на складе, в том числе с реализацией группового считывания, автоматизировать работу складов и логистических компаний, а также обладает рядом преимуществ с точки зрения выживаемости средства идентификации в товаропроводящей цепи, — уточнил замминистра Минпромторга. — Также указанная технология может использоваться после вывода товара из оборота и для реализации дополнительных бизнес-процессов: контроль жизненного цикла шины, допуска транспортного средства на различные объекты, иные сервисы, многие из которых уже реализованы крупнейшими производителями шин для отдельных сегментов продукции.

123

Фото: Авто Тюнинг Групп
Различные виды RFID меток и области их расположения на шине

Метка RFID — это довольно распространенное решение для идентификации предметов на расстоянии. Наиболее часто такие метки встречаются в магазинах, где ими защищают товары от воровства. Выполненная из полиэтилентерефталата и алюминия метка работает по принципу транспондера при температурах от –40°C до +85°C, чаще всего на частоте 865–870 МГц. В зависимости от типа транспондера сигнал может быть считан на расстоянии от 20 см до 300 м.

Возможность идентификации покрышки с помощью метки и, как следствие, автомобиля и его владельца вызывает обеспокоенность у правозащитников.

шины

Процесс внешней установки патч метки на готовую шину

Фото: ISBC
шины

Процесс внешней установки патч метки на готовую шину

Фото: ISBC
шины

Процесс внешней установки патч метки на готовую шину

Фото: ISBC

— Каждый RFID-датчик имеет уникальный номер и в принципе нет ничего технически сложного в том, чтобы привязать этот номер к автомобилю. Датчики, размещенные в дорожном полотне, смогут считывать передвижение автовладельцев. В этом смысле возникает вопрос — не будет ли это еще одним способом контроля за передвижением граждан, — задается вопросом Ифанов.

Холодный расчет: как не замерзнуть вместе с автомобилем
Нужно ли готовить машину к близкой зиме и что сделать в первую очередь

Идея с радиочастотной идентификацией автомобилей уже обсуждалась в правительстве. В августе 2013 года премьер Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минфину подготовить соответствующие предложения для внедрения чипов в регистрационные знаки. Пока что это поручение не нашло фактического воплощения.

Дорогое удовольствие

В тоже время сами шинники с недоверием относятся к идее маркировки.

— По нашим экспертным оценкам, на рынке шин низкий уровень контрафакта. Крупные производители защищают свои торговые марки в рамках действующего регулирования, к тому же шины подлежат обязательной сертификации. Тем не менее шины были включены в перечень первоочередных товаров, на которых предлагается апробировать маркировку, — объяснила «Известиям» исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева.

шины
Продажа автомобильных шин

Продажа автомобильных шин

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Технический вопрос: почему техосмотр в России стал проблемой
За его отсутствие ужесточают штрафы. Эксперты же не уверены в необходимости этой процедуры

По ее словам, шины существенно отличаются от других товаров, которые уже маркируются: у них нет упаковки, на которую можно было бы нанести маркировку, их транспортируют «навалом», и сами бизнес-процессы в шинном деле существенно отличаются. Не менее серьезную озабоченность в «Ассоциации производителей шин» вызывает сохранность этикетки при их обороте — ее потеря чревата угрозой массовой перемаркировки.

— Очевидно, что введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует не только от производителей и импортеров шин, но и от торгующих организаций существенных инвестиций в ее внедрение. А именно оснащение необходимым оборудованием, введение электронного документооборота, перестройка производственного цикла, логистики, а также бизнес-процессов. Оценить масштабы влияния сейчас сложно. Главный тревожный момент сейчас — время: эксперимент начался, но времени, оставшегося до 1 декабря 2019 года (дата регистрации в системе мониторинга, — «Известия»), когда должна быть введена обязательная маркировка, по нашему мнению, совершенно недостаточно для проработки всех правил и процедур, их апробации, а главное — подготовки отрасли к введению нового регулирования, — рассказала Чурмеева.

шины
Производство шин Pirelli на Воронежском шинном заводе

Производство шин Pirelli на Воронежском шинном заводе

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Лед тронется: автостекла разморозят прозрачные пленки
Их производство обойдется в разы дешевле западных аналогов

В российском представительстве компании Pirelli сообщили, что полностью солидарны с позицией ассоциации. Аналогичное мнение «Известиям» озвучили в компании Nokian Tyres, добавив, что у шин всех их брендов отсутствуют проблемы с контрафактом в России.

— В случае внедрения маркировки шин придется менять все процессы управления производством и логистикой, внедрять новые программы. Это всё очень дорого для компании. Однозначно, что внедрение маркировки скажется на стоимости шин, но озвучить точную сумму сейчас не представляется возможным, — рассказала «Известиям» руководитель направления по связям с общественностью российского офиса Nokian Tyres Карина Соколова.

Фокус на безопасность

Интеграция датчиков RFID вызывает у шинников дополнительные вопросы по безопасности их продукта. Если в некоторые грузовые шины за рубежом датчики уже «вшиваются», то для покрышек легковых автомобилей это первичный опыт.

шины
Сотрудник в цехе вулканизации

Сотрудник в цехе вулканизации

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Легковые шины гораздо меньше и легче, чем грузовые, их боковина существенно тоньше, и это существенный фактор. В случае с легковыми шинами внедрение дополнительного предмета приводит к различным деформациям, таким как расслоение или вытягивание боковины или даже взрыву шины. Сегодня нельзя однозначно утверждать, как поведет себя покрышка с внедренной меткой на скорости и при выполнении экстренных маневров. Еще один немаловажный фактор, который ограничивает внедрение подобной технологии, — это то, что внутри шины уже присутствует металлокорд. Его металл в свою очередь экранирует метку, — отметила Соколова из Nokian Tyres.

Шинники сходятся во мнении, что для внедрения подобной технологии в производство необходимы полномасштабные ресурсные испытания на безопасность. Проведение таких испытаний потребует длительного времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В один клик: стоит ли покупать автомобиль в интернете
Продажа автомобилей онлайн, скорее всего, так и не приживется
С ребенком не гони: лихачам с детьми подрисуют штрафы
Менее надежные, чем автокресла, детские бустеры набирают спрос в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Комментарии

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019