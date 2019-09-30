Резина тянет рубль: автошины могут подорожать из-за маркировки

С 1 ноября 2020 года маркировка шин может стать обязательной, проект постановления правительства об «Утверждении правил маркировки шин» разработал Минпромторг. Предполагается, что для борьбы с контрафактом и контрабандой на шины будет нанесена идентифицирующая гравировка либо непосредственно в тело покрышки будет интегрирована радиометка, которая позволит считывать информацию о шинах на расстоянии. И в том, и другом случае потребуются серьезные изменения в технологические процессы производства покрышек, что повлечет их удорожание, говорят шинники. Электронные метки в будущем смогут контролировать перемещение автовладельцев, предостерегают эксперты. Подробности в материале «Известий».

Контраргументом по контрафакту

По инициативе Минпромторга, пилотный проект по маркировке шин стартовал 20 июня этого года, создана рабочая группа. Минпромторг со ссылкой на экспертные оценки сообщает, что сейчас на рынке порядка 10–15% покрышек имеют признаки контрафакта, в особенности это касается сегмента импортируемых грузовых, цельнометаллокордных, сельскохозяйственных и индустриальных шин.

шины Цех по производству грузовых шин Фото: ТАСС/Виктор Драчев

— Помимо борьбы с нелегальной продукцией (контрафакт, контрабанда), цифровая маркировка увеличит собираемость таможенных, налоговых, иных обязательных платежей, обеспечит аналитику импорта, производства и оборота товара в РФ, создаст инструмент общественного контроля, когда как проверяющий, так и потребитель смогут проверить любой товар с помощью приложения для мобильного телефона, — рассказал «Известиям» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В настоящий момент проект постановления правительства об «Утверждении правил маркировки шин» проходит стадию общественных слушаний.

Как маркировать

Окончательного решения, какой именно способ выбрать для маркировки шин в рабочей группе, пока не выбрали. Основной рабочий вариант — цифровой код DataMatrix, который может наноситься на этикетку или непосредственно на шину методом гравировки. Цифровой код позволит проследить товар на всех этапах реализации, включая розничных дистрибьюторов, и зафиксировать его продажу через кассу.

В качестве дополнительного метода прорабатывается использование радиочастотной RFID-метки, которая встраивается в шину или этикетку.

шины Спиральная RFID-метка, используемая в процессе производства шины Фото: Michelin

— За такой метод высказывается ряд участников отрасли, которые уже используют RFID. Использование метки может существенно ускорить процедуры отгрузки и приемки товара, идентификации на складе, в том числе с реализацией группового считывания, автоматизировать работу складов и логистических компаний, а также обладает рядом преимуществ с точки зрения выживаемости средства идентификации в товаропроводящей цепи, — уточнил замминистра Минпромторга. — Также указанная технология может использоваться после вывода товара из оборота и для реализации дополнительных бизнес-процессов: контроль жизненного цикла шины, допуска транспортного средства на различные объекты, иные сервисы, многие из которых уже реализованы крупнейшими производителями шин для отдельных сегментов продукции.

Фото: Авто Тюнинг Групп Различные виды RFID меток и области их расположения на шине

Метка RFID — это довольно распространенное решение для идентификации предметов на расстоянии. Наиболее часто такие метки встречаются в магазинах, где ими защищают товары от воровства. Выполненная из полиэтилентерефталата и алюминия метка работает по принципу транспондера при температурах от –40°C до +85°C, чаще всего на частоте 865–870 МГц. В зависимости от типа транспондера сигнал может быть считан на расстоянии от 20 см до 300 м.

Возможность идентификации покрышки с помощью метки и, как следствие, автомобиля и его владельца вызывает обеспокоенность у правозащитников.

шины Процесс внешней установки патч метки на готовую шину Фото: ISBC шины Процесс внешней установки патч метки на готовую шину Фото: ISBC шины Процесс внешней установки патч метки на готовую шину Фото: ISBC

— Каждый RFID-датчик имеет уникальный номер и в принципе нет ничего технически сложного в том, чтобы привязать этот номер к автомобилю. Датчики, размещенные в дорожном полотне, смогут считывать передвижение автовладельцев. В этом смысле возникает вопрос — не будет ли это еще одним способом контроля за передвижением граждан, — задается вопросом Ифанов.

Идея с радиочастотной идентификацией автомобилей уже обсуждалась в правительстве. В августе 2013 года премьер Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минфину подготовить соответствующие предложения для внедрения чипов в регистрационные знаки. Пока что это поручение не нашло фактического воплощения.

Дорогое удовольствие

В тоже время сами шинники с недоверием относятся к идее маркировки.

— По нашим экспертным оценкам, на рынке шин низкий уровень контрафакта. Крупные производители защищают свои торговые марки в рамках действующего регулирования, к тому же шины подлежат обязательной сертификации. Тем не менее шины были включены в перечень первоочередных товаров, на которых предлагается апробировать маркировку, — объяснила «Известиям» исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева.

шины Продажа автомобильных шин Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По ее словам, шины существенно отличаются от других товаров, которые уже маркируются: у них нет упаковки, на которую можно было бы нанести маркировку, их транспортируют «навалом», и сами бизнес-процессы в шинном деле существенно отличаются. Не менее серьезную озабоченность в «Ассоциации производителей шин» вызывает сохранность этикетки при их обороте — ее потеря чревата угрозой массовой перемаркировки.

— Очевидно, что введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует не только от производителей и импортеров шин, но и от торгующих организаций существенных инвестиций в ее внедрение. А именно оснащение необходимым оборудованием, введение электронного документооборота, перестройка производственного цикла, логистики, а также бизнес-процессов. Оценить масштабы влияния сейчас сложно. Главный тревожный момент сейчас — время: эксперимент начался, но времени, оставшегося до 1 декабря 2019 года (дата регистрации в системе мониторинга, — «Известия»), когда должна быть введена обязательная маркировка, по нашему мнению, совершенно недостаточно для проработки всех правил и процедур, их апробации, а главное — подготовки отрасли к введению нового регулирования, — рассказала Чурмеева.

шины Производство шин Pirelli на Воронежском шинном заводе Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

В российском представительстве компании Pirelli сообщили, что полностью солидарны с позицией ассоциации. Аналогичное мнение «Известиям» озвучили в компании Nokian Tyres, добавив, что у шин всех их брендов отсутствуют проблемы с контрафактом в России.

— В случае внедрения маркировки шин придется менять все процессы управления производством и логистикой, внедрять новые программы. Это всё очень дорого для компании. Однозначно, что внедрение маркировки скажется на стоимости шин, но озвучить точную сумму сейчас не представляется возможным, — рассказала «Известиям» руководитель направления по связям с общественностью российского офиса Nokian Tyres Карина Соколова.

Фокус на безопасность

Интеграция датчиков RFID вызывает у шинников дополнительные вопросы по безопасности их продукта. Если в некоторые грузовые шины за рубежом датчики уже «вшиваются», то для покрышек легковых автомобилей это первичный опыт.

шины Сотрудник в цехе вулканизации Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Легковые шины гораздо меньше и легче, чем грузовые, их боковина существенно тоньше, и это существенный фактор. В случае с легковыми шинами внедрение дополнительного предмета приводит к различным деформациям, таким как расслоение или вытягивание боковины или даже взрыву шины. Сегодня нельзя однозначно утверждать, как поведет себя покрышка с внедренной меткой на скорости и при выполнении экстренных маневров. Еще один немаловажный фактор, который ограничивает внедрение подобной технологии, — это то, что внутри шины уже присутствует металлокорд. Его металл в свою очередь экранирует метку, — отметила Соколова из Nokian Tyres.

Шинники сходятся во мнении, что для внедрения подобной технологии в производство необходимы полномасштабные ресурсные испытания на безопасность. Проведение таких испытаний потребует длительного времени.