В один клик: стоит ли покупать автомобиль в интернете

Компания Renault сделала первую полноценную онлайн-продажу автомобиля через сервис приема платежей в интернете «Яндекс.Касса». Ранее в России уже пытались продавать автомобили через интернет, однако эта услуга оказалась невостребованной. Эксперты рынка смотрят на этот вид бизнеса со скепсисом, хотя в США он процветает на рынке подержанных автомобилей. О том, стоит ли покупать автомобиль в Сети, — в материале «Известий».

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В середине августа компания Renault совершила первую полноценную онлайн-продажу (около 1,5 млн рублей), реализовав через интернет кроссовер Arkana. «Онлайн-автосалон» существует у Renault с 2016 года и изначально был подготовлен под старт продаж другой модели — кроссовера Kaptur. И хотя в той или иной степени этот проект помог продать 32,6 тыс. автомобилей всего модельного ряда, первая именно полноценная онлайн-продажа машины стала возможна лишь три года спустя.

Проблема в том, что ранее это была своего рода большая витрина в Сети отдельной автокомпании для покупателей со всей России. В ней можно было сделать бронирование автомобиля, выбрать официального дилера, дополнить заказ просьбой расчета кредита и страховки. Но итоговая покупка с оформлением всех документов всё равно шла в офисе дилера.

Теперь же для виртуальной покупки добавили возможность домашнего тест-драйва — когда машину привозят по адресу потенциального клиента, а также доставку фактически купленной через интернет машины уже домой к клиенту. В то же время в партнерстве с «Яндекс.Кассой» Renault запустила для виртуального автосалона полноценную оплату и оформление кредита через интернет. Назвать число полноценных онлайн-продаж и вероятные выгоды для клиента от такой сделки в Renault не смогли.

Не взошло

Пытаться продавать автомобили через интернет по принципу бытовых товаров или одежды в России начали еще в 2015 году. Пионером стала китайская компания Lifan, договорившаяся с площадкой AliExpress о продаже и доставке своих автомобилей. В 2016 году питерская компания Carmart запустила первый в России мультибрендовый дилерский центр онлайн-продаж автомобилей. На своей платформе они предлагали автомобили марок Honda, Genesis, Ford, Lifan, SsangYong, «УАЗ», Hyundai, Mitsubishi, Suzuki. И хотя дилеру удалось выйти на ощутимый результат продаж (30 машин в день), уже в начале 2018 года собственник принял решение о закрытии бизнеса.

Потребитель не готов к такой модели потребления, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Покупка автомобиля — это достаточно серьезная инвестиция для человека, и он не готов пока что к отказу от личного контакта с продавцом, ознакомления с покупаемым товаром. Для российского клиента психологически это крайне сложно. Я не верю, что в ближайшие 5–10 лет ситуация в этом плане как-нибудь изменится», — рассказал Бургазлиев.

Инициативу онлайн-продаж авто быстро подхватили дилеры, однако никто из них, несмотря на заявления, не реализовал ее в полном объеме. Фактически они не ушли далее тех же «интернет-витрин», где можно лишь сделать предзаказ, рассчитать кредит и страховку.

Несколько лет назад продажи автомобилей через интернет вызвали некий ажиотаж, который поддержали и автопроизводители, и дилеры. Но сейчас интерес к этому инструменту угас и к этому привело достаточно много факторов, соглашается с Бургазлиевым генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Российскому автовладельцу важно лично посмотреть автомобиль перед покупкой, потрогать его, пройти тест-драйв. Продажи через интернет лишают покупателя этой возможности. Как лишают его и радости, эмоционального заряда и торжественности момента выдачи авто. Кроме того, онлайн-продажи подразумевают максимальную стандартизацию цен, а сейчас на падающем рынке, объехав несколько дилерских центров и пообщавшись с продавцами вживую, клиент может найти автомобиль по действительно привлекательной цене, с максимальными акциями, бонусами и выгодами для себя (аксессуары в подарок, скидки по трейд-ин, распродажа стоков, акции на страховые продукты и пр.). Интернет-продажи в данном случае — не совокупный и не конкурентный инструмент», — отметил Петрунин.

Разница в ментальности

И если в России онлайн-продажи не пошли, то в США есть довольно сильные игроки, правда, на рынке автомобилей с пробегом. Так, американская компания Carvana реализует через интернет 2% от рынка всех подержанных автомобилей в Соединенных Штатах. Причем компания построила даже вендинговые аппараты по продаже автомобилей с пробегом. С 2013 года Carvana реализовала уже около полумиллиона машин. Чуть меньше показатели других американских проектов — Vroom и Shift, но этим стартапам удалось привлечь в инвесторы серьезных партнеров, в частности Goldman Sachs и BMW вложились в этот бизнес.

авто_онлайн Офис компании Caravan Фото: Getty Images/Bloomberg

Сами автокомпании также готовы идти за клиентом в интернет. В Mercedes-Benz ожидают, что четверть их продаж по всему миру к 2025 году будут в онлайне. В феврале генеральный директор PSA Group Карлос Таварес заявил инвесторам, что он хочет, чтобы ежегодные онлайн-продажи внутри группы увеличились до 100 тыс. к 2021 году с 6 тыс. по итогу прошлого года.

Риск есть

Одним из камней преткновения покупки машины в интернете могут стать электронные документы, объясняет автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Электронный документ, который формируется в результате покупки через интернет, российское законодательство при определенных условиях признаёт действительным. Однако практика нынешних споров такова, что не всегда судьи имеют в должной степени квалификацию, чтобы разбираться в таких документах, да и составлены они не всегда по требованиям закона к таким документам. Это означает то, что в случае каких-то проблем с гарантией и перспективы суда человек должен быть четко уверен, что его интернет-покупка с юридической стороны была выполнена грамотно, — объясняет Ифанов.

Еще один минус — после доставки может возникнуть разочарование, поскольку ожидания не будут соответствовать результату. Для этого лучше всего точно знать, что ты покупаешь.