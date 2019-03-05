В РСПП оценили идею AliExpress продавать автомобили в России

Инициатива AliExpress по продаже автомобилей в России не грозит отечественному автопрому, рассказал в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков.

Ранее, 5 марта, газета «Коммерсант» сообщила о том, что китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей.

Сергей Мытенков признает, что с одной стороны будущее за online-торговлей. При этом на сегодняшний момент, по его мнению, шаг AliExpress больше напоминает рекламный ход.

«Зачастую решение о покупке автомобиля принимают всей семьей. По привычке наши граждане приходят в автосалон, для того, чтобы ознакомиться с автомобилем, выполнить тест-драйв. Конечно, online-площадка не дает всего этого сделать», — сказал предприниматель.

Оптимизма для российских автопроизводителей добавляет тот факт, что китайские бренды не доминируют на российском рынке, отметил эксперт. При этом он добавил, что инициатива AliExpress является своего рода ответом компании Tesla.

«На прошлой неделе Tesla заявила о том, что она закрывает свои привычные магазины по торговле автомобилями и перемещается в online-продажи, оставляя лишь пару-тройку show-room’ов, где потребитель может ознакомиться с качеством автомобиля, его техническими характеристиками, похлопать дверцами», — подчеркнул вице-президент РСПП.

Закрыв свои магазины Tesla, существенно скорректировала цены, напомнил Мытенков. «Теперь заявленная цена должна быть ниже на 10 и более процентов, что при покупке автомобиля является весьма существенной суммой», — сказал эксперт.

На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их представят в ходе распродажи, стартующей 28 марта.

20 февраля стало известно, что российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Представители маркетплейса пояснили, что AliExpress расширяет сотрудничество с «ВКонтакте» и начинает «проект по тестированию social e-com в России». Таким образом, в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том числе и при помощи VK Pay.