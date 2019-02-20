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«ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpress

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Фото: Depositphotos
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Российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки. Представители маркетплейса пояснили, что AliExpress расширяет сотрудничество с «ВКонтакте» и начинает «проект по тестированию social e-com в России». Таким образом, в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том силе и при помощи VK Pay, передает RNS.

По данным издания, в ближайшее время в соцсети также появятся карточки товаров с AliExpress, на которых будут доступны цены и изображения. Также можно будет поделиться ими с другими пользователями.

Помимо этого, в начале марта на платформе VK Apps будет доступно приложение для покупки товаров, которое будет интегрировано с платформой «ВКонтакте» и закреплено в меню соцсети.

Компании Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и РФПИ подписали соглашение о создании совместного предприятия в сентябре 2018 года. В рамках соглашения Alibaba передаст контрольный пакет в AliExpress Russia российским партнерам проекта.

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