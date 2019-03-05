Прямой эфир

AliExpress начнет продавать автомобили в России

0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета «Коммерсант».

Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. 

На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их представят в ходе распродажи, стартующей 28 марта.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов», — цитирует издание гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

При этом потенциальных покупателей машин планируется привлекать скидками и спецпредложениями.

20 февраля стало известно, что российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Представители маркетплейса пояснили, что AliExpress расширяет сотрудничество с «ВКонтакте» и начинает «проект по тестированию social e-com в России». Таким образом, в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том числе и при помощи VK Pay.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры создали 400 клонов AliExpress в преддверии «черной пятницы»
AliExpress запустила спутник и мини-космическую станцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017