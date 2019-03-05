AliExpress начнет продавать автомобили в России

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета «Коммерсант».

Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей.

На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их представят в ходе распродажи, стартующей 28 марта.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов», — цитирует издание гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

При этом потенциальных покупателей машин планируется привлекать скидками и спецпредложениями.

20 февраля стало известно, что российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Представители маркетплейса пояснили, что AliExpress расширяет сотрудничество с «ВКонтакте» и начинает «проект по тестированию social e-com в России». Таким образом, в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том числе и при помощи VK Pay.