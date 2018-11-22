Хакеры создали 400 клонов AliExpress в преддверие «Черной пятницы»

Мошенники вывели в интернет порядка 400 сайтов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированные доменные имена схожие с именем торговой площадки.

Месячная аудитория такого сайта-клона может составлять до 200 тыс. человек, а ущерб одного покупателя достигать десятков тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Аналитики утверждают, что неизвестные лица создают подобные сайты для продвижения и реализации контрафактной продукции. Объем рынка контрафакта, по их данным, в 2017 году составил более 100 млрд рублей. Это на 23% больше чем в 2016 году, когда объем этого рынка составил 81 млрд рублей.

В среднем граждане России тратят на контрафактную продукцию по 5,3 тыс. рублей в год. Каждая пятая подделка покупается в интернете.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году она начнется 23 ноября. С 7 по 21 ноября Group-IB насчитала 120 тыс. публикаций, в которых упоминается о приближающемся празднике шопоголиков. 97% из них — в интернете.

По данным статистического сервиса Alexa, китайский онлайн-маркет AliExpress пользуется колоссальной популярностью у россиян. В России на 22 ноября он занимает восьмое место по посещаемости среди всех мировых сайтов, и обгоняет аудитории таких ресурсов как «Одноклассники», Instagram, Facebook или сайт «Госуслуги».