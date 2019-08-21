Чистые ряды: товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов

Роскачество предложило изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания. Речь идет о фальсификате, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Об этом сказано в письме организации, направленном в Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документом. Сегодня товары убирают с полок магазинов, только если они небезопасны и могут нанести вред здоровью человека. Но эксперты считают такую практику неверной: производители не должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом одного товара другой — например, выдавать спред за сливочное масло.

Выведут из заблуждения

Роскачество предложило останавливать оборот товаров во всех случаях, когда их реальный состав не соответствует маркировке. Речь идет как о продуктах питания, так и о товарах легкой промышленности и других. В организации, созданной по распоряжению правительства, отметили, что необходимо внести изменения в закон «О техническом регулировании», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сказано в перечне предложений Роскачества, направленных в Роспотребнадзор и Общественный совет при нем. «Известия» ознакомились с документом.

Как показали исследования организации, основное нарушение в сфере оборота товаров — введение потребителя в заблуждение относительно заявленных характеристик. Но сейчас фактически нет правовых оснований для того, чтобы принудительного изъять из обращения фальсифицированную продукцию, отмечено в бумагах организации. Речь о случаях, когда товар подделан, но не несет вреда здоровью человека. Например, в сливочном масле обнаружены растительные жиры, а в красной икре — запрещенная, но безопасная добавка. Либо в составе рубашки указан хлопок, но по факту его там нет.

Согласно действующему регулированию, изготовители самостоятельно могут приостанавливать производство товаров и отзывать их из оборота, но только если продукция не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, а при ее реализации возникает угроза нанесения вреда здоровью человека. В этом случае торговым сетям и покупателям, которые уже приобрели товары, возмещают убытки.

Согласно КоАПу, продукция также может быть конфискована, если контролирующий орган зафиксировал продажу в рознице товаров, произведенных с нарушениями технических регламентов. Но это опять же касается исключительно ситуаций, когда речь идет о причинении вреда жизни или здоровью граждан.

В Роскачестве уверены, что необходимо установить новое требование — изымать продукцию из оборота во всех случаях, когда речь идет о несоответствии требованиям законодательства.

В Роскачестве подтвердили «Известиям» актуальность инициативы, отказавшись от дополнительных комментариев.

Безопасный фальсификат

На рынке легпрома производители часто не указывают реального состава вещей. Так, например, последнее исследование пиджаков для мальчиков, которое провело Роскачество, показало: у 39% из них фактический состав ткани не совпал с заявленным на этикетке либо у изделия вовсе отсутствовала информация о составе. При этом в большинстве случаев ткань оказалась прочной, стойкой к разрывам и трению, а для потребителя была безопасной.

Что касается продуктов питания, ранее Минпромторг оценивал объем фальсификата только на молочном рынке от 20 до 30%. А по данным Россельхознадзора, в некоторых категориях этой продукции доля подделок может достигать 50%.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, контролирующие органы при проверках ориентируются на статью КоАПа о нарушении изготовителем требований технических регламентов. Максимальный штраф для юридических лиц — 300 тыс. рублей. Если же был нанесен вред здоровью потребителя, тогда речь может идти о конфискации товаров и денежном наказании до 600 тыс. рублей, подтвердили в службе. Работу предприятия могут остановить на 90 суток, если производитель повторно допустит нарушение, которое будет угрожать здоровью. Предложение Роскачества в Роспотребнадзоре не прокомментировали.

В Союзе потребителей инициативу Роскачества поддержали. Глава организации Петр Шелищ уверен: в магазинах не должны продаваться не только товары, которые не соответствуют обязательным требованиям безопасности, но и те, что вводят потребителей в заблуждение. Покупатели не должны приобретать под видом одного продукта другой, отметил он в разговоре с «Известиями». Например, если в сливочном масле содержание растительных жиров достигает 50%, а на упаковке это не указано, то продукт фальсифицирован и называться сливочным маслом он уже не может.

Юрист, основатель маркетинговой группы «Алёхин и партнеры» Роман Алёхин сказал «Известиям», что сегодня небезопасные продукты изымают и уничтожают. С фальсифицированной, но не несущей вреда продукцией стоит поступать так же, считает эксперт. За рубежом, по его словам, ее тоже утилизируют.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил «Известиям», что организация поддерживает стремление сделать рынок прозрачным и снизить количество нарушений маркировки. Но он подчеркнул, что при принятии этих поправок очень важно не создать дополнительных препятствий к ведению бизнеса для добросовестных производителей и не нанести серьезного удара по инвестпривлекательности отрасли.

— Важно разделять сознательное введение потребителя в заблуждение в части состава продукта (например, если спред продают под видом масла) и незначительные нарушения маркировки — например, использование некорректного шрифта или отсутствие какого-либо значка, — отметил эксперт. — Такие оплошности, которые никак не влияют на состав, качество и безопасность продукта, не должны приводить к изъятию партий и суровому наказанию.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), X5 retail group, «Магните», «Ашане», Metro cash&carry на момент публикации не ответили на запросы «Известий».