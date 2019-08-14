ТУ на стол: производителям продуктов затруднят подмену ингредиентов

Производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Данные об этих документах будут указывать на упаковке. Речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Инициатива рассматривается на площадке Евразийской экономической комиссии, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре и ЕЭК. В Минсельхозе уточнили, что поддерживают предложение. По мнению экспертов, такой шаг позволит снизить долю фальсификата на рынке –– потребители и надзорные органы получат точную информацию о продукте и смогут контролировать исполнение стандарта. Сегодня ТУ и СТО — интеллектуальная собственность предприятий, которую они чаще всего не публикуют.

Правила для всех

Госстандарт Белоруссии предложил странам — участницам ЕАЭС обязать производителей пищевой продукции указывать на упаковке данные о документе, в соответствии с которым она произведена и может быть идентифицирована. Ведомство предложило коллегам по ЕАЭС учесть этот пункт в плане разработки технических регламентов и внести поправки в ТР ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Сейчас изготовители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке, а все остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.

В пресс-службе Минсельхоза РФ инициативу поддержали, рассказали «Известиям» в ведомстве. Вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегии Евразийской экономической комиссии в установленном порядке, добавили в министерстве.

В Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что изменения в техрегламент обсуждаются на площадке ЕЭК. Если норма будет принята, покупатели смогут понять, на основе каких документов (ТУ, СТО) изготовлена продукция и смогут ознакомиться с ними.

Без подмен

ТУ и СТО — это виды стандартов, которые разрабатывают сами производители или специализированные организации. Как рассказал «Известиям» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, по сути, это замена ГОСТам, которые в России применяются на добровольной основе. Производитель при изготовлении новой продукции обязан регистрировать ТУ и СТО в Роспотребнадзоре. В этих документах предъявляются требования к характеристикам товара, его внешнему виду, сырью для его производства, способу изготовления и т.д.

Согласно экспертным оценкам, отметил Петр Шелищ, до 80% пищевой продукции сделано по ТУ. Так как производители сейчас не обязаны раскрывать, в соответствии с каким стандартом они изготовили продукт, они делают ТУ и СТО непубличными. То есть покупатели не имеют доступа к этой важной для них информации.

Петр Шелищ отметил, что основная идея новшества –– усилить контроль за подлинностью и качеством продукции. У потребителей и надзорных органов появится возможность сравнить товар с требованиями ТУ и СТО. Если производитель выпустил в оборот продукцию, качество которой не соответствует заявленным стандартам, его можно будет привлечь к ответственности за обман потребителя или фальсификацию.

Например, максимальный штраф за введение потребителя в заблуждение, согласно КоАП, составляет 500 тыс. рублей для юридических лиц, сказала «Известиям» генеральный директор сервиса «Право требования» юрист Анна Комракова.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Известиям», что поддерживает инициативы, направленные на повышение прозрачности рынка и осведомленности потребителя. В то же время он отметил, что ТУ и СТО — интеллектуальная собственность предприятий, в большинстве случаев они относятся к коммерческой тайне и намеренно не публикуются открыто. Поэтому не совсем понятно, как будет реализована предложенная на площадке ЕЭК норма.