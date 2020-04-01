Швеция отказалась вводить карантин на фоне пандемии COVID-19

Швеция осталась последней страной Европы, где отсутствует карантинный режим на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщают «Известия».

По мнению эпидемиолога королевства Андерса Тегнеля, данная тактика была выбрана для сохранения психического и физического здоровья населения. Глава правительства Стефан Лёвен также подчеркнул, что надеется на ответственность каждого жителя страны на фоне распространения новой инфекции, а отсутствие жестких ограничений поможет поддерживать экономическую стабильность в стране.

При этом эксперты в беседе с изданием полагают, что в Швеции ситуация не сможет стать такой же опасной, как в Италии, по причине низкой плотности населения и значительной отдаленности от основных очагов заражения в Европе.

Однако отмечается, что в королевстве зарегистрирован и рекордный для Скандинавии уровень смертности от COVID-19 — 146 человек. Так, в соседней Норвегии было зафиксировано 39 летальных исходов, а в Дании — 90 смертельных случаев.

27 марта премьер-министр Лёвен выступил с заявлением об ограничении массовых собраний с 500 до 50 человек. Это стало единственной мерой против эпидемии, предпринятой шведским правительством в связи с увеличением смертности от новой инфекции.

По данным Worldometer на 1 апреля, в Швеции было зарегистрировано 4435 случаев заражения коронавирусом, скончались 180 человек, а вылечились — 16.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. Всего от вируса скончались 36 571 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.