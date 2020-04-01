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США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает в среду, 1 апреля, Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности страны.

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Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.

В связи со значительным сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США рассматривает возможность закупки соответствующих защитных средств за границей, в частности, в Китае и Малайзии.

Национальной стратегический резерв США направлен на обеспечение страны медицинскими средствами во время чрезвычайных ситуаций, в результате которых Штаты сталкиваются в дефицитом.

Накануне СМИ сообщили, что в стране начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов.

В конце марта Москва направила в Вашингтон один самолет с помощью. Президент США Дональд Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим» и назвал такой жест очень милым.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия направит в Соединенные Штаты еще один самолет с помощью в борьбе с коронавирусом.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США более 188 тыс. зараженных коронавирусом, умерли свыше 3,8 тыс. человек. Страна лидирует по количеству заболевших в мире.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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