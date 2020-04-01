Количество жителей США на карантине выросло с 261 до 270 млн человек

В США увеличилось количество граждан, находящихся в режиме самоизоляции, с 261 до 270 млн человек за сутки. Соответствующие данные во вторник, 31 марта, разместила газета The New York Times.

По оценкам издания, около 270 млн человек соблюдают режим временного ограничения по передвижениям и выходу из дома без особой необходимости, который был введен в 33 штатах, 89 округах и 29 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и в Пуэрто-Рико.

Согласно распоряжению региональных властей большинства штатов, гражданам США разрешается покидать свое место жительства для походов в магазины, к врачу, для прогулок и занятий спортом при соблюдении дистанции на расстоянии около 2 м друг от друга. За несоблюдение установленного режима предусматриваются крупные денежные штрафы.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил о продлении мер против распространения нового коронавируса в стране. Ранее в этот же день в ходе брифинга в Белом доме американский лидер выразил сомнение о введении общенационального карантина.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 188 172 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 3873 человек, 7068 — выздоровели.

Заболевание COVID-19, вызванное новым типом коронавируса SARS-CоV-2, впервые было выявлено в конце декабря в Ухане (Китай). По последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. Скончалось от инфекции 36 571 человек.

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