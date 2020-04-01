В США за сутки умерло рекордное количество инфицированных коронавирусом

За последние сутки в США от COVID-19 скончались 865 человек. Такие данные вечером 31 марта привел Университет Джонса Хопкинса.

Этот показатель выше, чем за всё время пандемии даже в Китае.

Всего в США скончались от коронавируса 3873 человека, заразились 188 172.

Накануне пресс-служба Белого дома не исключила, что число жертв коронавируса в США в лучшем случае может составить от 100 тыс. до 220 тыс. человек, а при неблагоприятном сценарии — до 2,2 млн.

Заболевание COVID-19, вызванное новым типом коронавируса SARS-CоV-2, впервые было выявлено в конце декабря в Ухане (Китай). По последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. Скончалось от инфекции 36 571 человек.