Россия направит США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19

Россия направит США еще один самолет в качестве помощи в борьбе с коронавирусом, борт может вылететь до конца вторника, 31 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российская сторона добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах. Москва готова направить Вашингтону медицинскую технику и средства индивидуальной защиты.

Вопрос отправки Россией помощи США обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора накануне, 30 марта. Американский лидер «с признательностью принял эту помощь», отметил Песков.

«Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (Путин. — Ред.) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — приводит слова Пескова ТАСС.

Техническое согласование отправки лайнера осуществлялось на протяжении дня, однако в процессе «сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — заключил Песков.

Ранее Москва уже направила в Вашингтон один самолет с помощью. Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим» и назвал такой жест «очень милым».

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. К 31 марта подтвердилось более 175 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3415 пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19. При этом Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 30 марта, всего в мире подтверждено свыше 801 тыс. случаев заболевания, скончались 38,7 тыс. человек.