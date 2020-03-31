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В Кремле рассказали о договоренностях Путина и Трампа по борьбе с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Вопрос о сотрудничестве России и США в борьбе с коронавирусом прорабатывается на рабочем уровне. Об этом заявил журналистам во вторник, 31 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 30 марта, была весьма содержательной и продолжительной. Стороны обменялись подробной информацией по мерам против коронавируса.

Во время беседы Путин и Трамп выразили друг другу общую озабоченность из-за распространения коронавируса, поделились мерами по борьбе с инфекцией и договорились о возможном более плотном взаимодействии властей по противодействию заболеванию COVID-19.

Песков добавил, что президенты также условились начать консультации по ситуации на рынке нефти, но сроки пока неизвестны. «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал он.

Также стороны договорились провести консультации на уровне министерств энергетики обеих стран по состоянию нефтяного рынка.

Накануне Трамп продлил меры против распространения коронавируса в Соединенных Штатах до 30 апреля. В то же время он считает маловероятным введение общенационального карантина во всей стране. По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, в США из-за этой инфекции умерли 3008 человек, выздоровели 5764 пациента. Число зараженных достигло 163 429 человек.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение нефтедобычи странами — участниками сделки. В российском Минэнерго считают, что отечественную экономику ожидают трудности, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

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