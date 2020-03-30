Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле в понедельник, 30 марта.

Лидеры двух стран выразили общую озабоченность из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Путин и Трамп рассказали друг другу, какие меры Россия и Соединенные Штаты предпринимают для борьбы с COVID-19. Президенты России и США согласились о возможном более тесном взаимодействии стран для борьбы с заболеванием.

«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении», ― говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в понедельник, 30 марта.

Помимо этого, Путин и Трамп договорились о консультациях по состоянию рынка нефти на уровне министерств энергетики России и США.

Ранее 30 марта американский лидер заявил о важности ведения переговоров с Россией.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. В то же время в Минэнерго России считают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836 человек.

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