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В Минэнерго РФ оценили влияние низких цен на нефть на экономику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель. Об этом 27 марта в интервью телеканалу РБК заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

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«Цена $25 за баррель неприятна, но не катастрофа. Если она продлится 2–3 года, то это создаст большие проблемы. Но даже (если она будет держаться) в течение полугода-года — это тот уровень цены, который мы можем выдержать за счет гибкой системы налогообложения», — сказал он.

Сорокин подчеркнул, что при этом государство теряет в доходах, однако Россия накопила достаточный золотовалютный запас. По мнению чиновника, цена $40–45 за баррель является справедливой и после завершения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом, она вернется к этой отметке.

При этом Минэнерго не рассматривает сценарий, при котором стоимость барреля нефти на долгое время останется на уровне $25 за баррель. Он добавил, что на данный момент российские нефтяные компании размещают на рынке фактически всю заявленную нефть.

«Россия ни с кем не воюет, мы руководствуемся исключительно в данной ситуации экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы, в частности, являемся заложниками мировой конъюнктуры. В той ситуации с коронавирусом она ударила по всем, но мы не предпринимали никаких действий и не будем предпринимать никаких действий для того, чтобы искусственно влиять на цену», — подытожил Сорокин.

Ранее в пятницу стало известно, что цена барреля нефти Brent опустилась до $24,71.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

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