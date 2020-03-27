Цена на нефть Brent опустилась ниже $25

Цена барреля нефти Brent опустилась до $24,71. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE в Лондоне.

Как сообщает ТАСС, стоимость майских фьючерсов североморской нефтяной смеси Brent в ходе торгов показала снижение на 6,19%.

Цена на нефть WTI снизилась на 4,25%. Стоимость барреля нефти этой марки достигла $21,64.

Накануне, 26 марта, цена на нефть Brent превысила порог в $30 впервые с 20 марта. Цена майского фьючерса нефти этой марки достигла тогда $30,05 за баррель. В то же время нефть марки WTI торговалась по $24,55 за баррель.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.