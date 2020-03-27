Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали об отказе покупателей в США и Европе от саудовской нефти

0
Фото: REUTERS/Angus Mordant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие из американских и европейских нефтеперерабатывающих заводов отказываются закупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низкой цене. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Сейчас, по данным журналистов, из-за снижения спроса на нефть в Европе и США саудитам всё сложнее находить точки сбыта на этих рынках. Проблема кроется в том, что у западных покупателей не хватает хранилищ для сверхпоставок топлива.

Батарея разряжена: уничтожит ли дешевая нефть зеленую энергетику
Производителям электричества из возобновляемых источников в ближайшие годы придется нелегко

«Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы. Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается», — цитирует ТАСС выдержки из материала WSJ.

Кроме того, в статье говорится о том, что спрос на саудовскую нефть снижается в Индии. Здесь, по словам журналистов, причина в распространении коронавирусной инфекции. По оценкам, которые фигурируют в материале, Саудовской Аравии нужно будет еще больше понизить цены на нефть, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Серьезные перемены на нефтяных рынках начались после того, как в начале марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи. Через несколько дней цены на нефть обвалились на 30%.

В середине марта саудовская компания Saudi Aramco заявила, что в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить экспорт нефти на внешние рынки.

Колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг заявил, что Саудовскую Аравию и другие монархии Персидского залива ждет серьезный финансовый упадок. Такой прогноз журналиста обусловлен текущими ценовыми войнами на нефтяном рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Производству американской сланцевой нефти предсказали спад
Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020