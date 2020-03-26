Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

У Москвы есть несколько преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, пишет японское издание «Нихон Кэйдзай».

По мнению автора статьи, падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния, передает «РИА Новости».

Во-вторых, отмечается, что в бюджете Саудовской Аравии заложена цена на нефть около $80 за баррель, в то время как для России эта цифра вдвое меньше.

Кроме того, как пишет издание, еще одним преимуществом России является устойчивость граждан перед кризисными ситуациями. Россияне уже смогли справиться с последствиями западных санкций и пока удачно противостоят влиянию коронавируса.

22 марта колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг заявил, что Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива могут в скором времени столкнуться с серьезным финансовым упадком.

Ситуация с нефтью на российских и мировых рынках изменилась после того, как 6 марта стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение нефтедобычи. Участники сделки не пришли к соглашению, в результате Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.