Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что это была первая попытка объяснить саудовской стороне, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки нового коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике, так как сохранение цены на нефть на уровне $20-30 за баррель может разорить около 50% производителей сланцевой нефти, пишет ТАСС.

Подробности данной беседы американскому изданию рассказал бывший чиновник администрации США. По его словам, разговор не был напряженным или трудным, но глава Белого дома хотел убедиться, что стороны находятся на «одной волне в этом вопросе». Он также отметил, что дальнейшее падение цен более чем на 25% застало власти США врасплох.

При этом старший аналитик компании Rystad Energy Паола Родригес-Масью считает, что Трамп, возможно, сможет убедить Саудовскую Аравию сократить добычу нефти, но у него мало серьезных рычагов воздействия. Она предложила Вашингтону напомнить о том, что США всегда поддерживали Эр-Рияд, даже когда остальные страны этого не делали.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.