Прямой эфир
Сюжет:

Колумнист Bloomberg предрек «невероятный кризис» нефтяным монархиям

0
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива могут в скором времени столкнуться с серьезным финансовым упадком. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг в своей статье 22 марта.

«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — пишет он.

Анализируя данные Международного валютного фонда (МВФ) за прошедший год, Фиклинг прогнозирует падение международных резервов Саудовской Аравии до суммы пятимесячных расходов на импорт уже в 2024 году при ценах на нефть в диапазоне от $50 до $55 за баррель. Подобный сценарий, по его мнению, вызывает опасения, так как несколько месяцев спустя королевство ждет «невероятный кризис», что вынудит страну отказаться от фиксированного курса доллара.

Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
Борьба за трон резко обострилась на фоне падения мировых цен на нефть

Такая перспектива при современных обстоятельствах является относительно благоприятной. Если стоимость будет сохраняться на отметке $20 за баррель, казна государства, как и других нефтяных монархий, опустеет к 2027 году. Странам Персидского залива необходимо сохранение высоких цен на нефть для обеспечения сбалансированности бюджетов. И даже резервы и накопления центробанков и суверенных фондов могут быстро израсходовать себя при низких ценах на нефть.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна в конечном счете разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают страны Персидского залива», — резюмирует колумнист.

Ранее 24 марта сообщалось, что цена на нефть марки Brent в ходе торгов выросла на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. Вследствие развала сделки 9 марта произошел обвал цен на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к евро и доллару.

Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
Эксперт указал на подводные камни низких цен на нефть для США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020