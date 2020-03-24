Колумнист Bloomberg предрек «невероятный кризис» нефтяным монархиям

Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива могут в скором времени столкнуться с серьезным финансовым упадком. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг в своей статье 22 марта.

«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — пишет он.

Анализируя данные Международного валютного фонда (МВФ) за прошедший год, Фиклинг прогнозирует падение международных резервов Саудовской Аравии до суммы пятимесячных расходов на импорт уже в 2024 году при ценах на нефть в диапазоне от $50 до $55 за баррель. Подобный сценарий, по его мнению, вызывает опасения, так как несколько месяцев спустя королевство ждет «невероятный кризис», что вынудит страну отказаться от фиксированного курса доллара.

Такая перспектива при современных обстоятельствах является относительно благоприятной. Если стоимость будет сохраняться на отметке $20 за баррель, казна государства, как и других нефтяных монархий, опустеет к 2027 году. Странам Персидского залива необходимо сохранение высоких цен на нефть для обеспечения сбалансированности бюджетов. И даже резервы и накопления центробанков и суверенных фондов могут быстро израсходовать себя при низких ценах на нефть.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна в конечном счете разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают страны Персидского залива», — резюмирует колумнист.

Ранее 24 марта сообщалось, что цена на нефть марки Brent в ходе торгов выросла на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. Вследствие развала сделки 9 марта произошел обвал цен на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к евро и доллару.

Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.