Эксперт указал на подводные камни низких цен на нефть для США

Падение мировых цен на нефть оказало двоякий эффект на экономику США, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в пятницу, 20 марта.

С одной стороны, это приводит к понижению стоимости бензина в стране и в плюсе остаются нефтеперерабатывающие компании и широкие слои населения, которые потребляют нефтепродукты. Для президента США Дональда Трампа последний пункт особенно важен, потому что в стране близятся выборы главы государства. Низкие цены на бензин Трамп будет использовать как козырь в предвыборной гонке, отметил эксперт.

Подводные камни

«С другой стороны, дешевая нефть приводит к тому, что фактически все проекты добычи сланцевой нефти становятся нерентабельными. И вопрос времени, когда они начнут снижать объем производства, насколько быстро они будут схлопываться», — заявил эксперт.

Для США это важно, потому что в стране более 60% в объеме добычи нефти приходится на сланцевые проекты. Во многом за счет больших объемов производства сланцевой нефти на внутреннем рынке США держались довольно низкие цены на нефтепродукты, добавил представитель Финансового университета при правительстве РФ.

«Во-вторых, добыча и продажа сланцевой нефти позволяла компенсировать убытки от добычи сланцевого газа, который очень дешев на внутреннем рынке. Компании в основном генерируют убытки от его добычи. Но эти же компании работают на производство жидких углеводородов, той самой сланцевой нефти», — отметил Юшков.

По его словам, падение добычи сланцевого газа лишит Америку низких цен на газ внутри страны, а значит и низких цен на электроэнергию. А это конкурентное преимущество, которое позволяет Трампу возвращать предприятия обратно в Америку, добавил эксперт.

«Себестоимость товаров возрастает, они становятся менее конкурентоспособными на глобальном рынке, предприятия закрываются, и все экономическое развитие США последних лет может cхлопнуться, потому что нет дешевого сланцевого газа», — подчеркнул Юшков.

Кто виноват и что делать?

В мире гигантское перепроизводство нефти, и даже не из-за развала ОПЕК+, а во многом из-за пандемии коронавируса, отметил Юшков. Китай и Европа из-за инфекции и карантина сократили потребление нефтепродуктов.

По мнению эксперта, Трампу нужно как-то ограничить предложение на мировом рынке, и отсюда рождаются разные идеи, включая санкции против России, чтобы никто не покупал ее нефть, или же ему стоит попытаться политическими методами договориться с Саудовской Аравией не повышать добычу на 3 млн баррелей в сутки.

В целом сланцевые компании США устраивает цена на нефть не ниже $50 за баррель, заключил специалист.

Накануне, 19 марта, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

6 марта министры стран ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Договор прекращает действовать 1 апреля.

В итоге Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки. 9 марта цены на нефть рухнули более чем на 30%.

Эксперты полагают, что действия саудитов обусловлены желанием вынудить Москву пойти на их условия и заключить новую сделку. Однако, по словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, для Эр-Рияда низкие цены гораздо опаснее, чем для РФ, так как бюджет королевства подвязан к ценам в $80 за баррель.