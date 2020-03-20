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Политолог оценил возможное введение санкций против России из-за нефти

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Вероятность введения новых американских санкций против России велика, считает политолог Александр Асафов.

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19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

По мнению Асафова, введение санкций логично и привычно в политике Штатов, которые хотят усилить давление на своих геополитических конкурентов — Россию и Китай. Однако у России достаточно ресурсов, чтобы преодолеть кризис, поэтому США увеличивают усилия.

«В условиях идеального шторма, то есть сложившегося ряда негативных обстоятельств, США будут предпринимать усилия для увеличения этого давления. У России накоплен серьезный запас прочности в Фонде национального благосостояния, который позволит ей достаточно беспроблемно пройти период кризиса», — цитирует эксперта RT.

Он отметил, что самым логичным в нынешних условиях обрушения рынков будет отказываться от санкций и садиться за стол переговоров, однако Вашингтон действует иначе. Поэтому вероятность санкций велика, но вот достигнут ли Штаты этим своих целей — большой вопрос, добавил Асафов.

6 марта министры стран ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Договор прекращает действовать 1 апреля.

В итоге Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки. 9 марта цены на нефть рухнули более чем на 30%.

Эксперты полагают, что действия саудитов обусловлены желанием вынудить Москву пойти на их условия и заключить новую сделку. Однако, по словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, для Эр-Рияда низкие цены гораздо опаснее, чем для РФ, так как бюджет королевства подвязан к ценам в $80 за баррель.

США же из-за падения цен и спроса на нефть понесут убытки, так как занимаются дорогостоящей добычей сланца.

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