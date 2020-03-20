Политолог оценил возможное введение санкций против России из-за нефти

Вероятность введения новых американских санкций против России велика, считает политолог Александр Асафов.

19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

По мнению Асафова, введение санкций логично и привычно в политике Штатов, которые хотят усилить давление на своих геополитических конкурентов — Россию и Китай. Однако у России достаточно ресурсов, чтобы преодолеть кризис, поэтому США увеличивают усилия.

«В условиях идеального шторма, то есть сложившегося ряда негативных обстоятельств, США будут предпринимать усилия для увеличения этого давления. У России накоплен серьезный запас прочности в Фонде национального благосостояния, который позволит ей достаточно беспроблемно пройти период кризиса», — цитирует эксперта RT.

Он отметил, что самым логичным в нынешних условиях обрушения рынков будет отказываться от санкций и садиться за стол переговоров, однако Вашингтон действует иначе. Поэтому вероятность санкций велика, но вот достигнут ли Штаты этим своих целей — большой вопрос, добавил Асафов.

6 марта министры стран ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Договор прекращает действовать 1 апреля.

В итоге Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки. 9 марта цены на нефть рухнули более чем на 30%.

Эксперты полагают, что действия саудитов обусловлены желанием вынудить Москву пойти на их условия и заключить новую сделку. Однако, по словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, для Эр-Рияда низкие цены гораздо опаснее, чем для РФ, так как бюджет королевства подвязан к ценам в $80 за баррель.

США же из-за падения цен и спроса на нефть понесут убытки, так как занимаются дорогостоящей добычей сланца.