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Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги

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Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
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Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям. Такие условия угрожают банкротством, пишет газета Financial Times 19 марта.

Эксперты и банкиры сообщили, что такие компании, как Whiting Petroleum и Antero Resources, уже начали изучать варианты реструктуризации и опрашивать мнения консультантов, а California Resources и Gulfport Energy уже наняли таких специалистов.

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Нефтекомпания Chesapeake Energy Kirkland & Ellis и финансовых консультантов Rothschild & Co, чтобы урегулировать долг почти на $9 млрд. Другая компания — Occidental Petroleum, чтобы получить поддержку инвесторов, сократила дивиденды до 90% и капитальные расходы. По мнению руководителя компании, это позволит Occidental Petroleum зарабатывать при низких ценах на нефть. Решение о сокращении дивидендов почти 8 раз совет директоров компании принял 10 марта, пишут «Ведомости». Капзатраты компании уменьшатся в 2020 году на треть.

Два крупнейших независимых производителя сланцевой нефти – Diamondback Energy и Parsley Energy, чтобы поддержать положительный денежный поток, уже объявили о сокращении бурения скважин.
По словам одного из банкиров, опрошенных газетой, все компании, кроме Exxon Mobil и Chevron «висят на волоске».

Американская сланцевая индустрия уже переживала трудности еще в 2019 году, когда средняя цена на нефть WTI была $57 за баррель. В то время заявки на защиту от кредиторов в соответствии с законом о банкротстве США подали 42 нефтекомпании, их общая задолженность составляла $26 млрд, по данным юридической фирмы Haynes & Boone. В 2018 году таких компаний было 28 и задолженность составляла $13 млрд.

Однако падание цен на нефть на 67% с января этого года, добавляет газета, негативно сказалась на перспективах компаний. В настоящее время они сворачивают планы по бурению. Это происходит на фоне падения спроса на нефть в связи с нефтяной войной между Саудовской Аравией и РФ, отмечают авторы материала.

10 марта следом за нефтяными котировками упали акции сланцевых компаний США, рассказал главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин. Ценные бумаги EOG упали на 35%, а Continental Resources – на 40%. Больше всего пострадали производители с высокой долговой нагрузкой: акции Apache Corp упали на 54%, Occidental Petroleum – на 52%. По мнению эксперта, продолжение ценовой войны, которую ведет Саудовская Аравия может привести к краху сланцевой добычи в США.

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