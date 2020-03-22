Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть. Об этом говорил и премьер страны Михаил Мишустин на совещании, где вырабатывались директивы, подчеркнул Белоусов.

«Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений», - сказал вице-премьер в программе «Вести в субботу».

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

По словам экспертов, обвал ударит сильнее по Эр-рияду, в чей бюджет заложена цена в $80 за баррель и по США, где ведется дорогостоящая добыча сланцевой нефти.