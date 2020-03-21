Прямой эфир
Сюжет:

Белоусов спрогнозировал стоимость нефти в $35–40

0
Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов дал свой прогноз об уровне цен на нефть. По его словам, стоимость барреля сырья составит $35–40.

Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
Борьба за трон резко обострилась на фоне падения мировых цен на нефть

«Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за $40», — цитирует 21 марта ТАСС заявление Белоусова в интервью программе «Вести в субботу».

Чиновник отметил, что только время покажет, кто прав, пишет «Газета.ru».

По словам Белоусова, в сложившейся экономической ситуации в первую очередь нужно поддерживать производство, в частности перевозчиков и предприятия в сфере гостиничного и туристического бизнеса.

Поддержать малый бизнес, уверен вице-премьер, необходимо с помощью налоговых каникул и запрещения проверок.

Ранее в субботу глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что к концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.

По данным торгов 20 марта на 21:29 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти во время встречи 6 марта. В результате соглашение распалось. После переговоров Саудовская Аравия сообщила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса будут сняты с 1 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство и ЦБ приняли меры для поддержки малого бизнеса
Мишустин поручил отслеживать возможность дефицита топлива в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020