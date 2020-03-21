Белоусов спрогнозировал стоимость нефти в $35–40

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов дал свой прогноз об уровне цен на нефть. По его словам, стоимость барреля сырья составит $35–40.

«Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за $40», — цитирует 21 марта ТАСС заявление Белоусова в интервью программе «Вести в субботу».

Чиновник отметил, что только время покажет, кто прав, пишет «Газета.ru».

По словам Белоусова, в сложившейся экономической ситуации в первую очередь нужно поддерживать производство, в частности перевозчиков и предприятия в сфере гостиничного и туристического бизнеса.

Поддержать малый бизнес, уверен вице-премьер, необходимо с помощью налоговых каникул и запрещения проверок.

Ранее в субботу глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что к концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.

По данным торгов 20 марта на 21:29 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти во время встречи 6 марта. В результате соглашение распалось. После переговоров Саудовская Аравия сообщила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса будут сняты с 1 апреля.