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Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

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Фото: TASS/Zuma
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Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о фьючерсах с поставкой в мае 2020 года.

Стоимость нефти WTI находилась на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).

Обвал цен на нефть произошел 9 марта после того, как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

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