Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Средние цены на продовольственную пшеницу в России по итогам недели с 16 по 20 марта выросли на 1,02 тыс. рублей — до 13,27 тыс. рублей за тонну, в то время как цена российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта составила 12,85 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» в понедельник, 23 марта, со ссылкой на отчет издания об аграрных рынках «Совэкон».

Эксперты называют основными причинами роста цен на зерно девальвацию рубля и относительно высокие мировые цены. За прошлую неделю стоимость пшеницы в Чикаго увеличилась до $198 за тонну, подорожав на 6,7%, а в Париже — до $204 за тонну, подорожав на 6,9%. Российская пшеница закрепилась на уровне $207 за тонну после резкого падения.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе цена пшеницы на внутреннем рынке продолжит расти, но это продлится недолго. «Русагротранс» повысил прогноз экспорта зерна в марте на 0,2 млн тонн — до 3,6 млн т.

«Совэкон» планирует повысить прогноз экспорта этого вида зерна в сезоне, но говорить о закреплении цены в $207 за тонну пока рано, поскольку покупатели предлагают за нее $199–200 за тонну, а маржа не превышает $3–5.

На открытии торгов 23 марта мировые цены на нефть обрушились на 8–9%. По данным на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались на уровне $25,13 за баррель, снизившись на 8,22%.

Стоимость фьючерсов этого вида топлива WTI понизилась на 9,89%, составив $21,32 за баррель.

Ситуация с нефтью на российских и мировых рынках изменилась после того, как 6 марта стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение нефтедобычи. Участники сделки не пришли к соглашению, в результате Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.